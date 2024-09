Von Jakarta nach Pekanbaru: Treibstoffleck bei Boeing 737-8U3 verhindert Start Noch vor dem Start am internationalen Flughafen Jakarta-Soekarno-Hatta kam es bei einer Boeing 737-8U3 zu einem Treibstoffleck am rechten Flügel. 04.09.2024

Noch vor dem Start am internationalen Flughafen Jakarta-Soekarno-Hatta kam es bei einer Boeing 737-8U3 zu einem Treibstoffleck am rechten Flügel.

Stéphanie Süess Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Boeing 737 kam es am 24. August noch vor dem Start zu einem Treibstoffleck am rechten Flügen.

Grund dafür war ein Avtur Überlauf.

Es handelte sich dabei um den Flug GA-174 auf der Strecke Jakarta-Pekanbaru. Mehr anzeigen

Bei einem Boeing 737-8U3 Flugzeug kam es am 24. August kurz vor dem Start am internationalen Flughafen Jakarta-Soekarno-Hatta zu einem Treibstoffleck am rechten Flügel.

Irfan Setiaputra, Präsident und Chief Executive Officer der nationalen Fluggesellschaft Indonesiens sagte, dass es sich bei dem Flugzeug, bei dem es zu einem Avtur-Überlauf, also dem Überlauf von Kerosin-Treibstoff kam, um den Flug GA-174 auf der Strecke Jakarta-Pekanbaru handelte.

«Wir teilen mit, dass das Leck vom verantwortlichen Piloten entdeckt wurde, als er ein Routineverfahren durchführte, um die Menge an Avtur im Flugzeug zu überprüfen», erklärte Setiaputra.

Nachdem der Pilot von den Ergebnissen erfahren hatte, entschied er sofort, dass das Flugzeug zum Gate zurückkehren sollte, um eine gründliche Inspektion durchzuführen.

Mehr Videos aus dem Ressort