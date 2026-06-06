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Trotz «Mafia-Chic»-Kritik Dua Lipa und Callum Turner feiern Hochzeit auf Sizilien

dpa

6.6.2026 - 22:49

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery
Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. In Palermo läuft die grosse Party von Dua Lipa und Callum Turner. (Symbolbild)

In Palermo läuft die grosse Party von Dua Lipa und Callum Turner. (Symbolbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Auch in Bagheria wird gross gefeiert. (Archivbild)

Auch in Bagheria wird gross gefeiert. (Archivbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Vor einem Jahr heirateten Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Laura Sánchez in Venedig. (Archivbild)

Vor einem Jahr heirateten Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Laura Sánchez in Venedig. (Archivbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Mafia-Souvenirs sind in Palermo überall zu kaufen. (Archivbild)

Mafia-Souvenirs sind in Palermo überall zu kaufen. (Archivbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery
Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. In Palermo läuft die grosse Party von Dua Lipa und Callum Turner. (Symbolbild)

In Palermo läuft die grosse Party von Dua Lipa und Callum Turner. (Symbolbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Auch in Bagheria wird gross gefeiert. (Archivbild)

Auch in Bagheria wird gross gefeiert. (Archivbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Vor einem Jahr heirateten Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Laura Sánchez in Venedig. (Archivbild)

Vor einem Jahr heirateten Amazon-Milliardär Jeff Bezos und Laura Sánchez in Venedig. (Archivbild)

Bild: dpa

Trotz «Mafia-Chic»-Kritik: Dua Lipa und Callum Turner feiern – Gallery. Mafia-Souvenirs sind in Palermo überall zu kaufen. (Archivbild)

Mafia-Souvenirs sind in Palermo überall zu kaufen. (Archivbild)

Bild: dpa

Italien ist einiges an Promi-Hochzeiten gewöhnt. Statt in Venedig feiern die Sängerin und der Schauspieler aber in Palermo – eine Stadt, die viele mit Anderem verbinden. Das sorgt für Ärger.

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DPA, Redaktion blue News

06.06.2026, 22:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner in Palermo und Umgebung eine grosse Hochzeits-Party.
  • Londoner Zeitungen kritisierten, dass Palermo eine Vergangenheit als Mafia-Hochburg habe.
  • Die «Sun» warf den Promis vor, Gefallen an einer Hochzeit im «Mafia-Chic» zu finden.
Mehr anzeigen

Promi-Hochzeit in Italien: Mit mehr als 200 Gästen haben Popstar Dua Lipa (30) und der Schauspieler Callum Turner (36) gross Party gefeiert – nicht in Venedig, das häufig schon Ziel von prominenten Hochzeitspaaren aus aller Welt war, sondern in Palermo und Umgebung.

Siziliens Hauptstadt ist bislang eher als Drehort von Filmklassikern wie dem Mafia-Epos «Der Pate» bekannt. Das alte Image als Schauplatz von organisiertem Verbrechen sorgte anlässlich der Hochzeit erneut für Ärger. Das Paar und seine Gäste liessen sich vom Feiern aber nicht abhalten.

Dua Lipa entspannt ganz in Weiss

Dua Lipa («Don't Start Now», «Houdini») und Turner («Die Jungs im Boot», «Phantastische Tierwesen») sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben. Die Hochzeit soll bereits am Sonntag in kleinem Kreis im alten Rathaus des Londoner Stadtteils Marylebone stattgefunden haben. Turner wird auch immer wieder als einer der Kandidaten für den neuen James Bond gehandelt. 

Zum Auftakt am Freitagabend erschien Dua Lipa in weissem Kleid mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit Turner – beiger Anzug, weisses Hemd, ohne Krawatte – tanzte sie unter freiem Himmel. Die beiden liessen sich auch durch Paparazzi nicht stören: Entspannt begrüssten sie Freunde und Familie, darunter andere Prominente wie die Modeschöpferin Donatella Versace oder die Sängerinnen Charli xcx und Olivia Dean.

Mit Oldtimern und Bistrotischen zwischen den prächtigen Barockbauten wurde Palermo in eine Art Filmkulisse verwandelt. 

Bürgermeister beklagt sich über alte Klischees

Die britische Boulevardpresse bejubelt bereits die «Hochzeit des Jahres». Allerdings wiesen einige Londoner Zeitungen auch darauf hin, dass Palermo eine Vergangenheit als Mafia-Hochburg habe. Die «Sun» warf den Promis vor, Gefallen an einer Hochzeit im «Mafia-Chic» zu finden. Der «Telegraph» betitelte einen der Veranstaltungsorte gar als «Mafia-Nest» – und machte erst nach Protesten aus Sizilien ein «ehemaliges Mafia-Nest» daraus.

Auf der Insel lösten die Berichte Empörung aus. Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla sprach von einem erheblichen Schaden für das Ansehen seiner Stadt. «Wieder einmal erleben wir den Rückgriff auf ein ebenso überstrapaziertes wie ungerechtes Klischee, das eine komplexe, moderne und dynamische Region auf eine simple und beleidigende Darstellung reduziert.» Auch im Internet empörten sich viele Sizilianer über die Berichte.

Feiern in prächtiger Villa mit Elton John

In der 630’000-Einwohner-Stadt ist auch heute noch viel von der Mafia die Rede, obwohl deren Einfluss durch ein härteres Vorgehen des Staates erheblich zurückgegangen ist. 1992 wurden die Mafia-Gegner Giovanni Falcone und Paolo Borsellino bei Anschlägen ermordet. Heute gibt es in Palermo «Anti-Mafia-Touren» zu Geschäften, die kein Schutzgeld mehr zahlen. Zugleich sind Mafia-Souvenirs für ausländische Touristen weiterhin beliebte Mitbringsel.

Am Samstag zog die Festgesellschaft weiter in den Nachbarort Bagheria, wo in der Barock-Villa Valguarnera aus dem 18. Jahrhundert weitergefeiert wurde. Dort wurde die Netflix-Serie «Der Leopard» gedreht, die an den gleichnamigen Kinoklassiker von Luchino Visconti anknüpft. Das Paar liess sich mit einer Luxus-Limousine vorfahren. Im Garten spielte Elton John, der mit Dua Lipa den Hit «Cold Heart» hatte, seinen Klassiker «Your Song». Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass auch die US-Sängerin Madonna gesehen worden sein soll.

Proteste von Anwohnern: «Palermo ist nicht zu mieten»

Untergebracht sind Lipa und Turner in einem Fünf-Sterne-Hotel. Die Wirtschaftszeitung «Il Sole 24 Ore» schätzt die Kosten der Party auf bis zu vier Millionen Euro. Mehrere Gastronomen und andere Geschäftsleute berichteten von strengen Verschwiegenheitsklauseln. 

Gegen den Promi-Auflauf gab es auch Proteste. Auf Plakaten und Aufklebern sind Sprüche wie «Palermo ist nicht zu mieten» oder «Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer» zu lesen. Dahinter steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo (Offenes Palermo). 

Italien ist schon seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Promi-Hochzeiten. Vor fast genau einem Jahr feierten in Venedig Amazon-Milliardär Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez mit grossem Pomp ihre Vermählung. Weil das Paar seinen Reichtum sehr zur Schau stellte und zugleich alle Schauplätze der Feier hermetisch abriegeln liess, gab es viel Kritik. In der Lagunenstadt hatten zuvor auch schon George Clooney und Bastian Schweinsteiger geheiratet. Florenz wiederum war 2014 die Wahl von Kim Kardashian und Kanye West.

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