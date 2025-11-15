Trump kündigt Milliardenklage gegen BBC an - Gallery US-Präsident Trump will eine Milliardensumme von der BBC einklagen. Bild: dpa Die BBC sieht aus mehreren Gründen keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Bild: dpa Trump kündigt Milliardenklage gegen BBC an - Gallery US-Präsident Trump will eine Milliardensumme von der BBC einklagen. Bild: dpa Die BBC sieht aus mehreren Gründen keine Grundlage für eine Verleumdungsklage. Bild: dpa

Eine Entschuldigung reicht Donald Trump nicht aus: Der US-Präsident will auch juristisch gegen die BBC vorgehen. Auslöser ist eine Sendung über den Tag, an dem seine Anhänger das Kapitol stürmten.

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News dpa

US-Präsident Donald Trump will die britische BBC wegen einer umstrittenen Dokumentation auf bis zu fünf Milliarden Dollar verklagen.

«Wir werden sie auf eine Milliarde bis fünf Milliarden Dollar verklagen, wahrscheinlich irgendwann nächste Woche», sagte Trump am Freitag (Ortszeit) zu Reportern an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One.

«Ich denke, ich muss das tun. Sie haben sogar zugegeben, betrogen zu haben», fuhr er fort. Mehr anzeigen

Trotz einer Entschuldigung der BBC will US-Präsident Donald Trump die britische Rundfunkanstalt auf eine Milliardensumme verklagen. Die Klage werde «wahrscheinlich irgendwann nächste Woche» eingereicht und sich auf eine Summe zwischen einer Milliarde und fünf Milliarden Dollar belaufen, kündigte der Republikaner in der Regierungsmaschine Air Force One vor Journalisten an. «Sie haben die Worte verändert, die aus meinem Mund gekommen sind», sagte er.

Donald Trump says he will likely sue the BBC next week for as much as $5 billion after they admitted it wrongly edited a video of a speech he gave.



The BBC sent a personal apology to Trump on Thursday but said it would not rebroadcast the documentary and rejected the defamation… pic.twitter.com/Q1c8NUsxUH — Channel 4 News (@Channel4News) November 15, 2025

Hintergrund ist der Streit um eine TV-Sendung. Im Kern geht es um den Zusammenschnitt einer Rede Trumps vom 6. Januar 2021, den der Sender für die Sendung «Panorama» verwendet hatte. Die Ausstrahlung erfolgte kurz vor der Präsidentschaftswahl im November 2024, bei der Trump die Demokratin Kamala Harris besiegte.

Sendung über Sturm aufs Kapitol

Für die Sendung hatte die BBC Passagen aus unterschiedlichen Teilen der damaligen Rede Trumps an seine Anhänger aneinander geschnitten. An jenem Tag war es in der US-Hauptstadt Washington zum gewaltsamen Sturm auf das Kapitol gekommen, wo der Wahlsieg von Trumps damaligem Widersacher, dem Demokraten Joe Biden, offiziell bestätigt werden sollte.

Trump – damals nach seiner ersten Amtszeit (2017-2021) abgewählt, aber noch im Amt – wiederholte in seiner Rede seine mehrfach widerlegte Behauptung, er sei durch Betrug um den Wahlsieg gebracht worden. Nach der Rede stürmten Trumps Anhänger den Sitz des Parlaments.

Donald Trump threatens to sue the BBC for $1 billion over edited speech scandal



Donald Trump has threatened to sue the BBC for $1 billion, accusing the broadcaster of manipulating his speech. The BBC confirmed it received a letter from Trump's lawyer, Alejandro Brito.



The… pic.twitter.com/N5ZfTinTYg — Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2025

Die BBC räumt inzwischen Fehler ein. Unbeabsichtigt sei in der Sendung der Eindruck entstanden, es handle sich um einen zusammenhängenden Redeabschnitt. Dadurch könne der Eindruck entstanden sein, Trump habe direkt zu Gewalt aufgerufen, hiess es auf der BBC-Webseite. Der Sender entschuldigte sich auch bei Trump. Der Fall wurde als massgeblicher Grund für den Rücktritt von Senderchef Tim Davie und der fürs Nachrichtengeschäft verantwortlichen Journalistin Deborah Turness angegeben.

BBC sah keine Grundlage für Verleumdungsklage

Trumps Anwaltsteam hatte der BBC in einem Brief gedroht, man werde Klage einreichen, sollte sich der Sender nicht entschuldigen, die Sendung zurückziehen und eine Entschädigung zahlen. Die Anwälte setzten der BBC eine Frist bis Freitagabend und drohten mit einer Klagesumme von mindestens einer Milliarde US-Dollar (umgerechnet rund 795 Millionen Franken). Wenige Stunden nach Fristablauf machte Trump dann bekannt, dass er klagen wolle.

Die BBC erklärte, die Sendung werde nicht mehr ausgestrahlt. Eine Entschädigung wolle der Sender aber nicht zahlen. Für eine Verleumdungsklage sieht das Medienunternehmen aus gleich mehreren Gründen keine Grundlage.

Dazu zählte die BBC nach Senderangaben in einem Brief an Trumps Anwaltsteam unter anderem, dass sie die besagte «Panorama»-Folge nicht auf den US-Kanälen des Senders verbreitet habe und sie nur für Zuschauer in Grossbritannien zugänglich gewesen sei. Sie habe Trump auch nicht geschadet, da er kurz nach der Ausstrahlung die Präsidentschaftswahl gewonnen habe. Der Ausschnitt sei auch nicht darauf ausgelegt gewesen, irreführend zu sein – vielmehr habe er lediglich die Kürzung einer längeren Rede darstellen sollen.

Trump: Nichts ist so fake wie die BBC

In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit dem rechten britischen Sender GB News führte Trump an, dass rechtliche Schritte unerlässlich seien, um künftige Falschdarstellungen auch gegen andere Personen zu verhindern. «Das war so ungeheuerlich. Wenn man nichts dagegen tut, verhindert man nicht, dass dies mit anderen Leuten wieder passiert», sagte er.

'Have they done it to your Prime Minister? Have they done it to Nigel?'



President Donald Trump explains why he believes he has an obligation to sue the BBC.#GBNewsTrump pic.twitter.com/GVAth9VHiy — GB News (@GBNEWS) November 15, 2025

Mit Klagen gegen Nachrichtenorganisationen und ihre «Fake News» habe er «jede Menge Erfolg» gehabt, sagte er an anderer Stelle in dem sehr wohlwollenden Interview. «Aber ich habe noch nie etwas gehabt, dass so fake ist wie die BBC», fügte Trump hinzu.

Klagen als Angriff auf unliebsame Medien?

Trump stellt sich seit Jahren als Opfer einer ihm gegenüber besonders kritischen und feindseligen Presse dar. In den USA hat er bereits Klagen gegen mehrere Medien angestrengt, darunter gegen die Sender CBS und ABC. In beiden Fällen einigten sich die Parteien auf einen Vergleich in Millionenhöhe, ohne es auf einen Prozess ankommen zu lassen. Kritiker sehen in Trumps Klagen Einschüchterungsversuche, die einen Angriff auf die Pressefreiheit darstellen.

Zuletzt hat Trump auch die «New York Times» verklagt. Er wirft der Zeitung vor, ihn vor der Präsidentschaftswahl 2024 «absichtlich und böswillig» diffamiert zu haben. Der Republikaner fordert dafür 15 Milliarden Dollar (etwa 11,9 Milliarden Franken) Schadenersatz. Die Zeitung erklärte, die Klage entbehre jeder legitimen Rechtsgrundlage und sei vielmehr ein Versuch, unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken und zu verhindern.