USA
Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein
ARCHIV – Präsident Donald Trump spricht nach der Landung auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe bei der RAF Mildenhall an Bord der Air Force One mit Reportern. Foto: Alex Brandon/AP photo/dpa
Keystone
Im Konflikt um die Strasse von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern solle ein «fairer und offener» Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.