USA
Trump: Waffenruhe ist aus meiner Sicht beendet
US-Präsident Donald Trump trifft sich am Rande des Nato-Treffens im Präsidentenpalastkomplex Bestepe in Ankara mit Nato-Generalsekretär Rutte. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Keystone
Nach der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran ist die Waffenruhe aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendet. Er werde seine Unterhändler aber weiter mit dem Iran reden lassen, wenn diese es wünschen, sagte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.