Ein einziger Wikipedia-Nutzer hat mit ChatGPT fast 400 Artikel erstellt. Die Community reagierte radikal: Dutzende Beiträge verschwanden innerhalb weniger Minuten.

Darum geht’s Ein Wikipedia-Administrator löschte Ende Juni 2026 innerhalb einer Stunde über 100 Artikel.

Grundlage ist ein seit Anfang 2026 geltender Community-Entscheid der deutschsprachigen Wikipedia, der das Einstellen von mit Sprachmodellen erzeugten Texten grundsätzlich verbietet und bei Verstössen dauerhafte Sperren vorsieht.

Die meisten gelöschten Artikel stammten von einem einzelnen Nutzer, der nach eigenen Angaben mit ChatGPT arbeitete und 377 Artikel angelegt hatte.

Einige der entfernten Einträge wurden inzwischen von anderen Nutzern neu geschrieben.

Mitte Juni 2026 tötete das amerikanische Militär im Süden Venezuelas den Anführer des Drogenkartells Tren de Aragua, Niño Guerrero. US-Präsident Donald Trump verkündete die Aktion selbst in den sozialen Medien und die Bande – von Amerika offiziell als «Terrororganisation» eingestuft – rückte ins Zentrum der Weltöffentlichkeit.

Wer sich aber Ende Juni auf der deutschsprachigen Wikipedia über die Hintergründe informieren wollte, suchte den entsprechenden Artikel vergeblich: Die Seite, die zuvor noch abrufbar war, existierte nicht mehr.

Die Erklärung findet sich im öffentlich einsehbaren Löschlogbuch, in dem jede gelöschte Wikipedia-Seite dokumentiert wird. Am 26. Juni 2026, zwischen 0.48 und 1.57 Uhr, entfernte darin ein Administrator namens «Der-Wir-Ing» über 150 Artikel. Fast immer trug er dieselbe knappe Begründung ein: «KI-generierter Text». Eine öffentliche Löschdiskussion, wie sie bei Artikellöschungen sonst üblich ist, gab es dazu nicht.

Seit 2026 keine KI-Artikel erwünscht

Möglich macht solche Löschungen ein Gemeinschafts-Entscheid der Wikipedianer*innen, der seit Anfang 2026 gilt: Bei einer internen Abstimmung sprachen sich rund zwei Drittel der Teilnehmenden dafür aus, das Einstellen von mit Sprachmodellen wie ChatGPT erzeugten Texten grundsätzlich zu verbieten.

Erlaubt bleiben nur einige klar definierten Ausnahmen. So darf KI weiterhin als Recherchemittel genutzt werden. Zudem sind KI-gestützte Übersetzungen erlaubt, wenn der Artikel danach von einem Menschen geprüft wird. Wer aber wiederholt KI-Texte einstellt, kann laut Regelwerk für immer gesperrt werden. Diese Strafe droht allerdings nur, wenn die Beweislage «sehr klar» ist.

Ein Vergleich mit der Wikipedia-internen Liste sogenannter «Problemfälle» zeigt, wer hinter vielen der gelöschten Artikel steckte. Ein Nutzer arbeitete mit ChatGPT und erstellte so innerhalb weniger Monate 377 Artikel. Trotz einer zwischenzeitlichen Teilsperre habe er weiter KI-generierte Inhalte eingestellt, hielt eine Wikipedia-Autorin fest. Mittlerweile ist der Nutzer dauerhaft gesperrt.

Die Sache hat aber auch eine positive Seite: Einen Teil der gelöschten Artikel haben andere Freiwillige inzwischen neu verfasst – darunter auch jenen über die Terrororganisation.