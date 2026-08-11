Wer bis zu 100'000 Dollar pro Monat zahlt, bekommt früheren Zugang zu Beiträgen von Donald Trump auf dessen Plattform Truth Social. Das Angebot ist umstritten – aber die Finanzbranche schlägt zu.

Darum geht's Donald Trumps Netzwerk Truth Social hat bereits mehr als zehn Kunden für einen umstrittenen Schnellzugang zu Beiträgen des US-Präsidenten gewonnen

Dabei handelt es sich grösstenteils um Firmen, die auf schnellen Handel an Börsen und Finanzmärkten spezialisiert sind.

Der Plan, den Schnellzugang zu Posts von Trump und anderer wichtiger Nutzer unter dem Namen Truth API zu vermarkten, löste deswegen zum Teil heftige Kritik in den USA aus.

Der Truth-Social-Mutterkonzern Trump Media & Technology Group hat im zweiten Quartal einen massiven Verlust verbucht.

Am Montag kündigte das Unternehmen deshalb einen Turnaround an. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trumps Netzwerk Truth Social hat bereits mehr als zehn Kunden für einen umstrittenen Schnellzugang zu Beiträgen des US-Präsidenten gewonnen. Dabei handelt es sich grösstenteils um Firmen, die auf schnellen Handel an Börsen und Finanzmärkten spezialisiert sind. Sie zahlen dafür meist zwischen 60'000 und 100'000 Dollar pro Monat, wie der amtierende Chef der Truth-Social-Mutter TMTG, Kevin McGurn, in einer Telefonkonferenz sagte. Man sei in Gesprächen mit weiteren potenziellen Kunden etwa aus dem KI-Bereich.

Trump nutzt Truth Social routinemässig für wichtige Ankündigungen – etwa zu Zöllen oder militärischen Konflikten. Ein früherer Zugang zu solchen Beiträgen bei dem Online-Netzwerk kann für Investoren ein Marktvorteil sein. Der Plan, den Schnellzugang zu Posts von Trump und anderer wichtiger Nutzer unter dem Namen Truth API zu vermarkten, löste deswegen zum Teil heftige Kritik in den USA aus. Auch der bereits in Medienberichten genannte Preis von bis zu 100'000 Dollar monatlich trug dazu bei. Dem «Wall Street Journal» zufolge sinkt der Preis auf 60'000 Dollar bei länger laufenden Verträgen.

Im Raum steht auch die Frage, ob mit dem Angebot der Zugang zu offiziellen Regierungsinformationen privatisiert wird. Wie viel schneller die Beiträge Computer zahlender Kunden dabei erreichen, ist nicht offiziell bekannt. In der Welt des automatisierten Handels können aber auch schon wenige Bruchteile einer Sekunde einen Unterschied ausmachen.

Wenig Umsatz, rote Zahlen – jetzt Turnaround

Für TMTG (Trump Media & Technology Group) könnte das eine lukrative neue Erlösquelle werden. Im vergangenen Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich zwar um 89 Prozent zu – erreichte dabei aber gerade einmal 1,7 Millionen Dollar.

Durch einen Wertverlust bei Investitionen ausserhalb des Mediensektors – etwa in Kryptowährungen – stand unterm Strich ein Verlust von 238,1 Millionen Dollar in den Büchern. Das Minus war damit mehr als zehnmal so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

In einer Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen sagte TMTG-Übergangschef McGurn, die seit einem Jahr verfolgte Strategie, das Unternehmen durch den Einstieg in mehrere neue Geschäftsfelder – darunter Online-Wetten und Kryptowährungen – zu erweitern, werde nun weitgehend aufgegeben. Stattdessen wolle er den Fokus wieder stärker auf das Kerngeschäft als Social-Media-Plattform richten.

Immer weniger aktive Nutzer

Truth Social verliert der «New York Times» zufolge deutlich an Reichweite. Nach Schätzungen des Online-Analyseunternehmens Similarweb habe die Gesamtzahl der monatlichen Nutzer von Truth Social im vergangenen Monat rund 36 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.

Diese Entwicklung sei für TMTG problematisch, weil Truth Social das wichtigste Produkt des Unternehmens ist, hiess es weiter. Gleichzeitig erziele die Plattform bislang nur sehr geringe Werbeerlöse.