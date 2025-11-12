  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

97 Prozent liegen falsch Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik

dpa

12.11.2025 - 23:35

Zwei aus drei Songs waren von der KI. 
Zwei aus drei Songs waren von der KI. 
Symbolbild: dpa

Mensch oder Maschine? In einem Experiment erkennen die Umfrageteilnehmer nicht, ob die Musik von der KI oder Menschen kommt. Was denken die Teilnehmer über Künstliche Intelligenz in der Musik?

DPA

12.11.2025, 23:35

12.11.2025, 23:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Teilnehmende einer Umfrage aus acht Ländern wurden drei Songs vorgespielt.
  • Sie sollten entscheiden, ob es sich um von einer KI oder von Menschen gemachte Songs handelt.
  • 97 Prozent der 9000 Befragten lagen falsch.
Mehr anzeigen

Ist der Song von Menschen gemacht oder durch Künstliche Intelligenz (KI) entstanden? Das lässt sich nicht so leicht unterscheiden, wie eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag des Streaming Anbieters Deezer zeigt. Den Umfrage-Teilnehmern wurden drei Songs vorgespielt – zwei von einer KI und einer von Menschen gemacht – und sie mussten beantworten, welcher Song von wem war. Dabei lagen 97 Prozent der 9000 Teilnehmer falsch – von den befragten Deutschen konnten demnach nur zwei Prozent die Aufgabe ohne Fehler lösen. 

Nach dem Experiment wurden die Umfrage-Teilnehmer etwa gefragt, wie sie sich fühlten, reine KI-Musik mit menschengemachter Musik zu vergleichen. Mehr als die Hälfte (52 %) fühlte sich unwohl, weil sie den Unterschied nicht erkennen konnte. Die Umfrage zeigte aber auch Neugier beim Thema KI und Musik. So glauben 46 Prozent, dass KI ihnen dabei helfen kann, neue Musik zu entdecken, die dem eigenen Geschmack entspricht.

KI entwertet die Kreativität

Jedoch herrscht auf der anderen Seite auch Skepsis bei Befragten: So meinen gut zwei Drittel der Befragten, dass KI dazu beiträgt, menschliche Kreativität in der Musikindustrie zu entwerten, wie aus der Umfrage hervorgeht. 

Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage befragte Ipos zwischen dem 6. und 10. Oktober 9000 Erwachsene in acht Ländern. Diese waren Deutschland, den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Japan.

Besonderes Box-Duell: KI-gesteuerte Roboter kämpfen in Shanghai

Besonderes Box-Duell: KI-gesteuerte Roboter kämpfen in Shanghai

Ein Boxkampf der etwas anderen Art – nämlich zwischen Robotern. Diese demonstrieren in Shanghai auf der China International Import Expo – kurz CIIE – den Kampf.

12.11.2025

Mehr zum Thema

Digitale Nähe, echtes Risiko. Junge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr

Digitale Nähe, echtes RisikoJunge Schweizer vertrauen ChatGPT ihre Ängste an – Expert*innen sehen Gefahr

Telefonaufnahmen für KI-Training. Diese App hört dich für 24 Rappen pro Minute ab

Telefonaufnahmen für KI-TrainingDiese App hört dich für 24 Rappen pro Minute ab

Der digitale Eiserne Vorhang. Hat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?

Der digitale Eiserne VorhangHat Europa im KI-Wettrennen überhaupt noch eine Chance?

Meistgelesen

Trump im Umfrage-Tief +++ «Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen