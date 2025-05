Auto fährt in Menschenmenge – Fahrer weiter in Gewahrsam - Gallery Ermittler sichern Spuren am Ort des Unglücks - direkt an einer Stadtbahn-Haltestelle. Bild: dpa Beim Unfallauto handelt es sich um eine Mercedes-G-Klasse, einen Luxus-Geländewagen. Bild: dpa Am Unfallort lag auch ein zusammengeklappter Kinderwagen. Bild: dpa Der Vorfall ereignete sich an der Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck am Rande der Innenstadt. Bild: dpa Auto fährt in Menschenmenge – Fahrer weiter in Gewahrsam - Gallery Ermittler sichern Spuren am Ort des Unglücks - direkt an einer Stadtbahn-Haltestelle. Bild: dpa Beim Unfallauto handelt es sich um eine Mercedes-G-Klasse, einen Luxus-Geländewagen. Bild: dpa Am Unfallort lag auch ein zusammengeklappter Kinderwagen. Bild: dpa Der Vorfall ereignete sich an der Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck am Rande der Innenstadt. Bild: dpa

Der tödliche Unfall in der Stuttgarter Innenstadt beschäftigt weiter die Ermittler. Am Tag danach werden weitere Details bekannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Auto des Unfallfahrers in Stuttgart sass auch ein fünf Jahre altes Kind des Mannes. Beide blieben unverletzt.

Ingesamt wurden bei der Fahrt in die Menschenmenge acht Personen verletzt, darunter fünf Kinder sowie eine 46-jährige Frau.

Die Frau verstarb noch am Abend im Spital. Die weiteren Verletzten befinden sich inzwischen allesamt ausser Lebensgefahr. Mehr anzeigen

Im Auto des Unfallfahrers in Stuttgart sass auch ein fünf Jahre altes Kind des Mannes. Dieses sei – wie der Vater – unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details zu dem Kind nannte er nicht.

Der 42-Jährige war am Freitag mit einem schweren Luxus-Geländewagen in eine Menschenmenge an einer Stadtbahn-Haltestelle gefahren. Acht Menschen wurden verletzt, darunter fünf Kinder sowie eine 46-jährige Frau. Diese starb im Spital.

Tatverdächtige wieder auf freiem Fuss

Nach dem Unfall mit einer Toten und sieben Verletzten in Stuttgart muss der 42-jährige Autofahrer nicht in Untersuchungshaft. Der nicht vorbestrafte Tatverdächtige sei wieder auf freien Fuss gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung gegen den Deutschen.

Verletzte ausser Lebensgefahr

Laut Polizeiangaben vom Samstagmorgen befinden sich alle Verletzten ausser Lebensgefahr.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzfahrzeugen und rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Bild: sda

Für die verletzten Kinder gab es bereits am Abend aus dem Spital vorsichtig Entwarnung. «Ein Kind wurde am Abend noch durch Traumatologen und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen operativ versorgt und wird im Anschluss intensivmedizinisch weiterbehandelt», erklärte Kliniksprecher Stefan Möbius.

Das Klinikum erhöhte nach der Alarmierung der Leitstelle sofort seine Intensivkapazitäten, berichtet «ntv». «Da die Notaufnahme freitagabends ohnehin stark beansprucht ist, wurde sofort zusätzliches Intensivpersonal des Hauses alarmiert», sagte Jan Steffen Jürgensen, Vorstand des Klinikums Stuttgart.

Ermittler gehen nach wie vor von Unfall aus

Ob das Auto dem Deutschen gehört, vermochte der Sprecher zunächst nicht zu sagen. Auch machte er keine Angaben dazu, inwiefern sich der Mann zum Unfallhergang geäussert hat und ob er schon zuvor bei der Polizei bekannt war.