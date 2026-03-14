Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt - Gallery Bei ihren Schwüngen kommen sich Skifahrer gelegentlich in die Quere. (Archivbild) Bild: dpa Volle Pisten - erhöhte Unfallgefahr. (Archivbild) Bild: dpa Im Akia - einer Art Rettungsschlitten - werden Verletzte bei Pistenunfällen von der Bergwacht abgeholt. (Archivbild) Bild: dpa Fahndungen nach Unfallfahrern verlaufen bei vollen Pisten oft im Sande. (Archivbild) Bild: dpa Unfallflucht auf Pisten – Skifahrer bleiben oft unerkannt - Gallery Bei ihren Schwüngen kommen sich Skifahrer gelegentlich in die Quere. (Archivbild) Bild: dpa Volle Pisten - erhöhte Unfallgefahr. (Archivbild) Bild: dpa Im Akia - einer Art Rettungsschlitten - werden Verletzte bei Pistenunfällen von der Bergwacht abgeholt. (Archivbild) Bild: dpa Fahndungen nach Unfallfahrern verlaufen bei vollen Pisten oft im Sande. (Archivbild) Bild: dpa

Crash auf der Skipiste – und der andere fährt einfach weiter? Warum Fahndungen nach Unfallfahrern oft im Sande verlaufen und welche Strafen drohen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kracht es auf der Skipiste, fahren die unverletzten Unfallbeteiligten oft einfach davon.

Doch Unfallflucht ist auch auf der Piste kein Kavaliersdelikt – es drohen Strafverfahren, etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung, unter Umständen auch wegen unterlassener Hilfeleistung.

Unter den Alpenländern kommt Unfallflucht in der Schweiz eher selten vor. Mehr anzeigen

Die Kurve nicht gekriegt. Zusammenstoss. «Entschuldigung! Alles ok?» Und weiter geht’s. So enden viele Kollisionen von Wintersportlern auf Pisten. Meistens geht es ja glimpflich aus. Doch in manchen Fällen gibt es Verletzungen – und trotzdem fährt der Unfallpartner einfach weiter. Unfallflucht auf Skipisten beschäftigt immer wieder die Alpinpolizei.

Der Ermittlungsaufwand ist hoch – die Aufklärungsrate eher niedrig. In der vergangenen Saison zählten die Beamten in den Skigebieten in Oberbayern von Berchtesgaden bis Garmisch-Partenkirchen 96 Unfälle mit Fremdverschulden. In elf Fällen fuhren die Unfallverursacher einfach davon, wie Leonhard Habersetzer, Leiter der Alpinen Einsatzgruppe West bei der Grenzpolizeiinspektion Murnau, berichtet.

Die allermeisten blieben unerkannt – nur in drei oder vier Fällen seien die Unfallfahrer ermittelt worden. Vieles sei auch Dunkelfeld: Oft komme ein solcher Unfall gar nicht zur Anzeige, die Betroffenen gingen einfach zum Arzt.

Busse und Strafverfahren

Doch Unfallflucht ist auch auf der Piste kein Kavaliersdelikt.

Nach den FIS-Regeln wird in allen Alpenländern entschieden, wer bei einem Unfall die Schuld trägt. Bei einem Skiunfall ist man verpflichtet, anzuhalten, Erste Hilfe zu leisten und die Personalien auszutauschen. Wer davon fährt, dem drohen strafrechtliche Konsequenzen. Je nach Fall etwa wegen fahrlässiger Körperverletzung, unter Umständen auch wegen unterlassener Hilfeleistung.

Ausserdem können in Bayern Bussgelder wegen einer Ordnungswidrigkeit fällig werden. Nach Artikel 24 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) gilt das, wenn sich ein Skifahrer, Skibobfahrer oder Rodler grob rücksichtslos verhält, Leib oder Leben eines anderen gefährdet - oder sich als Beteiligter vom Unfallort entfernt, bevor er mindestens seine Personalien hinterlassen hat.

In Österreich an die 20 Prozent Unfallflucht

In Österreich mit einem Vielfachen an Pistenkilometern sind die Zahlen deutlich höher als im südlichen Oberbayern. Im Bundesland Tirol registrierte die Polizei in diesem Winter bisher etwa 1600 Vorfälle auf Pisten und gesicherten Tiefschneehängen. Der Anteil der Unfälle mit Fahrerflucht liege bei etwa 18 bis 20 Prozent, sagt Viktor Horvath, Leiter der Tiroler Alpinpolizei. Das sei auch in vergangenen Jahren so gewesen. Unbekannte Unfallbeteiligte ausfindig zu machen, sei besonders in grossen Skigebieten mit vielen Tausenden Gästen sehr schwierig.

Wintersportler können sich tatsächlich auch auf der Skipiste strafbar machen, wenn sie nach einem Unfall nicht bleiben und helfen. Symbolbild: Keystone

Allerdings, so sagen Habersetzer und auch sein österreichischer Kollege Horvath: Nicht alle Gesuchten fliehen bewusst. Manche bemerkten etwa gar nicht, dass sie jemanden auf der Piste geschnitten und damit zu Sturz gebracht hätten, sagt Horvath. Andere würden nach einem Unfall im Schock weiterfahren.

«Nadel im Heuhaufen»

In Bayern rücken die Beamten nur aus, wenn sie konkret alarmiert werden. Sie müssen also erst einmal im Skigebiet ankommen. Trage ein gesuchter Unfallgegner nicht gerade einen «roten Helm mit quietschgelben Klamotten», werde es kompliziert - vor allem bei viel Betrieb in den Ferien oder an Wochenenden. Bei einer Beschreibung wie «schwarze Hose, blaue Jacke» sei das «wie die Nadel im Heuhaufen», sagt Habersetzer.

Teilweise würden für die Ermittlungen Aufnahmen von Webcams herangezogen, teilweise Liftpersonal befragt - oder Liftkarten ausgelesen. Selbst wenn jemand gefunden werde, müssten Zeugen ausfindig gemacht und vernommen werden.

Dabei hat die Alpinpolizei immer mehr zu tun. «Wir stellen fest, dass die Unfallzahlen tendenziell nach oben gehen und damit auch die Unfallfluchten. Wir haben das Problem, dass wir sehr viele Skifahrer auf der Piste haben», sagt Habersetzer. Bei steigender Zahl der Skifahrer und Snowboarder werde das Fahrkönnen insgesamt schlechter.

Schweiz ohne Fahrerflucht-Probleme

Anders stellt sich die Lage in der Schweiz dar. Dort berichten Polizeibehörden bislang nicht von besonderen Problemen mit Fahrerflucht auf Pisten.

«Wir stellen keine Häufung von Fahrerflucht fest. Wenn etwas verursacht wird, wird in der Regel auch dageblieben. Wir erleben keinen Wildwuchs. Problem bei Unfällen ist vielmehr die Selbstüberschätzung. Das Material wird immer besser, man kann immer schneller fahren, aber das Können wird selbst überschätzt», sagt Polizeisprecher Markus Walser aus Graubünden.

Auf Schweizer Skipisten kommt Fahrerflucht nach einem Unfall eher selten vor. Archivbild: Keystone

Polizeisprecher Daniel Imboden sagt für Wallis: «Das ist bei uns kein Thema. In der Regel haben wir klassische Fahrerflucht nicht.»

Skistock-Schlägerei

Ein für Habersetzer neues Phänomen sind handgreifliche Auseinandersetzungen auf der Piste. In einem Fall habe es in dieser Saison eine Prügelei an einer Liftschlange gegeben, in einem anderen seien zwei Wintersportler mit Skistöcken aufeinander losgegangen.

Experten sehen eine niedrigere Schwelle für Gewalt auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, etwa in der Kommunalpolitik. Dort scheinen Politiker öfter Opfer tätlicher Angriffe zu werden als früher.

Oben wie unten

Wie im Tal, so am Berg – so sieht es der Sprecher der Bergwacht Bayern, Roland Ampenberger. Freiheit, Verantwortung, Respekt und Rücksicht wünschten sich alle. «Immer dann, wenn es eng wird, stehen diese Werte jedoch in Frage oder es kommt zur Missachtung. In der Stadt, auf der Autobahn, genauso aber auch am vollen Parkplatz, auf der Skipiste, an übervölkerten Gipfeln und Anstiegen, sommers wie winters», sagt Ampenberger.

Bei ihren jährlich bis zu rund 8500 Einsätzen begegne die Bergwacht in Bayern immer wieder diesem Phänomen. Die Berge seien hier grundsätzlich keine Ausnahme. «Dennoch sind Entgleisungen sicherlich weniger anzutreffen als in der urbanen Welt. Die Freiheit am Berg fordert von uns, Verantwortung zu übernehmen, im Notfall zu helfen und auf andere zu achten.»