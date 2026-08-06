E-Trottinetts sind gefährlicher als bisher angenommen. Eine neue Studie zeigt: Wer damit stürzt, riskiert schwere Kopf- und Bauchverletzungen – und das viel öfter als auf dem Velo oder Motorrad.

E-Trottinett-Unfälle zeigen ein ganz eigenes Verletzungsprofil», schreiben Forscherinnen und Forscher in der am Donnerstag in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlichten Studie. Sie analysierten Daten von über 15'000 E-Trottinett-, Velo- und Motorradfahrenden mit mittelschweren bis schweren Verletzungen in England und Wales.

Das Resultat: E-Trottinett-Fahrende schlagen besonders häufig mit dem Kopf auf. Das Risiko für ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ist bei ihnen 3,45-mal höher als bei Motorradfahrern und 1,74-mal höher als bei Velofahrenden. Auch Organschäden sind nach E-Trottinett-Unfällen häufiger.

Als einen Hauptgrund nannten die Autoren die geringe Helmtragequote. Zudem trage die Bauweise mit hohem Schwerpunkt zum Risiko bei.