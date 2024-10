50 Jahre nach Tat: Zehn Jahre Haft für Ex-Stasi-Offizier wegen Mordes

Berlin, 14.10.2024 Zehn Jahre Haft für eine 50 Jahre alte Tat: Am 29. März 1974 wird am DDR-Grenzübergang Bahnhof Friedrichstrasse in Berlin hinterrücks ein Mann erschossen, am hellichten Tag. Jetzt hat das Landgericht Berlin einen Ex-Stasi-Offizier wegen Mordes verurteilt. Aus Richtersicht gibt es keinen Zweifel daran, dass der damalige Oberleutnant den 38-jährigen Polen im Auftrag des DDR-Geheimdiensts erschossen hat. Erst im Jahr 2016 lieferte das Stasi-Unterlagen-Archiv einen entscheidenden Hinweis zur möglichen Identität des Schützen. Der Angeklagte wurde demnach von der Stasi mit dem «Kampforden in Bronze» ausgezeichnet. Der inzwischen 80 Jahre alte Beschuldigte hat zu den Vorwürfen geschwiegen.

14.10.2024