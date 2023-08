Joe Biden, damals Vizepräsident der USA, und sein Sohn Hunter bei einem Basketballspiel. Archivbild: Nick Wass/AP/dpa

Der Präsidentensohn hatte im Juli versucht, um Rahmen einer Prozessabsprache mit einer Bewährungsstrafe davonzukommen. Jetzt erhält ein damit befasster Jurist grössere Vollmachten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Justizminister Merrick Garland hat einen Sonderermittler für die laufenden Untersuchungen gegen den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden, eingesetzt.

Wie Garland am Freitag bei einer Pressekonferenz in Washington sagte, erhält Staatsanwalt David Weiss aus dem Bundesstaat Delaware, der bereits die Ermittlungen gegen Hunter Biden leitet, den Status eines Sonderermittlers.

Weiss selbst habe darum gebeten, seine Ermittlungen als Sonderermittler fortzusetzen, sagte Garland. Mehr anzeigen

Das US-Justizministerium will einen Sonderermittler für Untersuchungen gegen Präsidentensohn Hunter Biden einsetzen. Er werde den Juristen David Weiss aus Delaware mit der Aufgabe betrauen, sagte Minister Merrick Garland am Freitag. Weiss habe sich bereits mit den Finanzen und Geschäften des Sohnes von Präsident Joe Biden befasst und selbst darum gebeten, als Sonderermittler eingesetzt zu werden.

Garland sagte, Weiss habe ihm mitgeteilt, dass die Ermittlungen zu Hunter Biden nach seiner Auffassung ein Stadium erreicht hätten, in dem er seine Arbeit als Sonderberater fortsetzen sollte. «Nach Prüfung seines Antrags und der aussergewöhnlichen Umstände in dieser Angelegenheit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, ihn zum Sonderberater zu ernennen», sagte Garland. Als Sonderermittler erhält Weiss umfassendere Befugnisse für weiterreichende Untersuchungen.

Verstösse gegen Steuer- und Waffenrecht vorgeworfen

Der als vorsichtig bekannte Garland kündigte den Schritt an, während weitreichende Ermittlungen seines Ministeriums gegen Ex-Präsident Donald Trump laufen, der im kommenden Jahr erneut gegen Joe Biden kandieren könnte. Zahlreiche Republikaner hatten kritisiert, Hunter Biden erhalte eine Vorzugsbehandlung, während Trump wegen einer Reihe von Anschuldigungen vor Gericht gebracht werde.

Ende Juli hatte eine Richterin eine Vereinbarung abgelehnt, die der 53-jährige Hunter Biden und die Staatsanwaltschaft geschlossen hatten, um eine Anklage wegen Steuerhinterziehung und unerlaubten Waffenbesitzes mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe für Biden beizulegen. Die Richterin sagte, die zwei miteinander verwobenen Vereinbarungen seien verwirrend. Sie werde sie nicht einfach abnicken. Sie gab der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung 30 Tage Zeit, Erläuterungen zu liefern, warum sie die Abmachung gutheissen sollte. Die Staatsanwaltschaft teilte danach mit, ohne die Einigung blieben die Ermittlungen gegen Hunter Biden aufrecht. Weiss sagte jetzt, die Verhandlungen über die Prozessabsprache seien gescheitert.

In dem Fall geht um nicht bezahlte Steuern Hunter Bidens in Höhe von jeweils mehr als 100’000 Dollar in den Jahren 2017 und 2018. Ausserdem hatte er trotz bekannter Drogenprobleme im Jahr 2018 für elf Tage eine Waffe besessen. Beim Kauf verschwieg er seine Drogensucht, was in den USA ein Verbrechen darstellt.

dpa/AFP