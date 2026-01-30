US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mehr als 2000 Videos und 180’000 Bilder US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten

dpa

30.1.2026 - 21:12

Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery
Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery. Die Veröffentlichung der Epstein-Akten wird seit langem gefordert - und hat auch Trump unter Druck gesetzt. (Archivbild)

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten wird seit langem gefordert - und hat auch Trump unter Druck gesetzt. (Archivbild)

Bild: dpa

Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery. Dutzende junge Frauen und Minderjährige fielen Epsteins Missbrauchsring zum Opfer. (Archivbild)

Dutzende junge Frauen und Minderjährige fielen Epsteins Missbrauchsring zum Opfer. (Archivbild)

Bild: dpa

Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery
Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery. Die Veröffentlichung der Epstein-Akten wird seit langem gefordert - und hat auch Trump unter Druck gesetzt. (Archivbild)

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten wird seit langem gefordert - und hat auch Trump unter Druck gesetzt. (Archivbild)

Bild: dpa

Millionen Seiten – Weitere Epstein-Dokumente veröffentlicht - Gallery. Dutzende junge Frauen und Minderjährige fielen Epsteins Missbrauchsring zum Opfer. (Archivbild)

Dutzende junge Frauen und Minderjährige fielen Epsteins Missbrauchsring zum Opfer. (Archivbild)

Bild: dpa

Die Dokumente umfassen Videos, Bilder und Unterlagen, die zuvor zurückgehalten worden waren. Die Identität von Opfern solle jedoch weiterhin geschützt werden, heisst es.

,

DPA, Redaktion blue News

30.01.2026, 21:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Affäre um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat die US-Regierung Millionen neuer Dokumente veröffentlicht.
  • Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche sprach am Freitag in Washington von «mehr als drei Millionen Seiten» Material.
  • Blanche versicherte, Präsident Donald Trump sei nicht geschützt worden.
Mehr anzeigen

Das US-Justizministerium hat zahlreiche weitere Akten zu den Ermittlungen gegen den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. Der stellvertretende Justizminister Todd Blanche sprach am Freitag von mehr als drei Millionen Dokumentenseiten, mehr als 2.000 Videos und 180’000 Bildern. Die Akten, die auf der Website des Ministeriums hochgeladen wurden, enthalten nach Angaben aus Regierungskreisen etliche Dokumente, die bei einer ersten Veröffentlichung im Dezember noch zurückgehalten worden waren.

«Die heutige Veröffentlichung markiert den Abschluss eines sehr umfassenden Prozesses zur Identifizierung und Überprüfung von Dokumenten, um Transparenz gegenüber dem amerikanischen Volk und die Einhaltung des Gesetzes zu gewährleisten», sagte Blanche bei einer Pressekonferenz, auf der die Veröffentlichung bekanntgegeben wurde. Der Informationshunger vieler Menschen werde aber wahrscheinlich dennoch nicht gestillt werden. Blanche versicherte, Präsident Donald Trump sei nicht geschützt worden. «Wir haben niemanden geschützt oder nicht geschützt», sagte er.

Epstein-Vertraute verlegt. Maxwells Sonderbehandlung «schmeckt nach Vertuschung»

Epstein-Vertraute verlegtMaxwells Sonderbehandlung «schmeckt nach Vertuschung»

Zurückgehalten wurden weiterhin Informationen, die laufende Ermittlungen gefährden oder die Identität potenzieller Opfer offenlegen könnten, wie es hiess. Alle Frauen, mit Ausnahme von Epsteins langjähriger Lebensgefährtin und Mittäterin Ghislaine Maxwell, seien in den am Freitag veröffentlichten Videos und Bildern unkenntlich gemacht worden, sagte Blanche. Die Anzahl der insgesamt zu prüfenden Dokumente, einschliesslich Duplikaten, gab das Justizministerium mit rund sechs Millionen an.

Hunderte Anwälte prüften Unterlagen

Trump hatte im November unter grossem öffentlichen Druck ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der Kongress das Justizministerium dazu verpflichtete, im Wesentlichen alles offenzulegen, was es im Rahmen verschiedener Ermittlungsverfahren an Wissen zusammengetragen hat – nicht nur über Epstein, sondern auch über Maxwell, die eine 20-jährige Haftstrafe verbüsst, weil sie ihrem Freund die Opfer zuführte.

Aufgetauchte E-Mails zeigen. Jeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

Aufgetauchte E-Mails zeigenJeffrey Epstein liess sich junge Frau aus der Schweiz einfliegen

Eine gesetzlich festgelegte Frist vom 19. Dezember zur Veröffentlichung aller Akten liess das Ministerium verstreichen. Anschliessend erklärte es, Hunderte Anwälte seien damit beauftragt worden, die Akten zu prüfen, um festzustellen, welche Passagen zum Schutz der Opfer geschwärzt werden müssten. Kurz vor Weihnachten veröffentlichte das Ministerium dann Zehntausende Dokumentenseiten zu dem Fall. Viele davon waren davor bereits öffentlich bekannt – oder fast vollständig geschwärzt.

Trump flog im Privatjet mit

Zu diesen Unterlagen gehörten bereits veröffentlichte Flugprotokolle, die belegen, dass Trump in den 90er Jahren, vor einem Zerwürfnis mit Epstein, in dessen Privatjet mitgeflogen war, sowie mehrere Fotos des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Weder Trump, Republikaner, noch Clinton, Demokrat, wurden öffentlich eines Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Epstein beschuldigt. Beide gaben an, keine Kenntnis von dessen Missbrauch minderjähriger Mädchen gehabt zu haben.

Jahrelang hatten Überlebende des systematischen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen durch den US-Finanzier und verurteilten Sexualstraftäter Epstein eine öffentliche Aufarbeitung des Skandals gefordert. 2019 wurde Epstein in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden.

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

Trump auf Epstein-Fotos zu sehen

US-Präsident Donald Trump ist auf Bildern aus dem Nachlass des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu sehen, die aus der Phase vor seiner Amtszeit stammen. Die Bilder wurden am 12. Dezember 2025 von den Demokraten publiziert.

13.12.2025

Mehr zum Thema

Zensurvorwürfe. Warum sperrte Tiktok Nachrichten mit dem Wort Epstein?

ZensurvorwürfeWarum sperrte Tiktok Nachrichten mit dem Wort Epstein?

Juristischer Krimi. Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Juristischer KrimiWird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?

Verschwundener Tengelmann-Boss. Epstein-Files bringen Bewegung in einen der rätselhaftesten Fälle der Schweiz

Verschwundener Tengelmann-BossEpstein-Files bringen Bewegung in einen der rätselhaftesten Fälle der Schweiz

Meistgelesen

US-Regierung veröffentlicht drei Millionen Seiten neue Epstein-Akten
Ukrainischer Kampfroboter nimmt russische Soldaten gefangen
Seltene Aurora sorgt für unglaubliches Naturspektakel
Wie «Taco-Trader» mit Trumps Zick-Zack-Kurs Kasse machen
Aarau führt in Yverdon – Vaduz liegt in Rückstand