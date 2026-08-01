Nach dem Verschwinden ihrer Mutter hat die US-Moderatorin Savannah Guthrie erneut um Hinweise aus der Öffentlichkeit gebeten. Die 84-jährige Nancy Guthrie soll aus ihrem Haus entführt worden sein.

FBI Aufnahme einer Überwachungskamera, die in der Tatnacht einen maskierten Mann auf der Veranda zeigen sollen.

Darum geht’s Seit sechs Monaten ist die Mutter der US-Moderatorin Savannah Guthrie verschwunden. Jetzt bittet sie die Bevölkerung wieder um Hinweise.

Ermittler gehen davon aus, dass Nancy Guthrie entführt oder gegen ihren Willen verschleppt wurde.

FBI-Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen in der Tatnacht einen maskierten Mann auf der Veranda zeigen. Zusammenfassung erstellt mit

Genau sechs Monate nach dem Verschwinden ihrer Mutter hat die US-Moderatorin Savannah Guthrie erneut um Hinweise aus der Öffentlichkeit gebeten. Ihre Familie sei verzweifelt und flehe um Hilfe, schrieb Guthrie am Samstag in den sozialen Medien. Am Vortag hatten die Behörden eine Lösegeldforderung und eine weitere Nachricht veröffentlicht, in der es hiess, die 84-jährige Nancy Guthrie sei nicht mehr am Leben.

«Jemand weiss etwas. Jemand ahnt etwas», schrieb Guthrie auf der Plattform Instagram, wo sie auch ein Foto ihrer Mutter veröffentlichte. «Jemand erkennt die Handschrift auf den Lösegeldforderungen.» Beide Schreiben waren an einen Fernsehsender in Tucson geschickt worden, wenige Tage nachdem Guthrie am 1. Februar aus ihrem Haus ausserhalb von Tucson verschwunden war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Nancy Guthrie entführt oder gegen ihren Willen verschleppt wurde. In der Nähe ihrer Haustür wurde Blut gefunden. Später veröffentlichte das FBI Aufnahmen einer Überwachungskamera, die in der Tatnacht einen maskierten Mann auf der Veranda zeigen sollen. Trotz intensiver Suche mit Tausenden Polizisten und Freiwilligen fehlt von Nancy Guthrie bis heute jede Spur.