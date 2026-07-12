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US-Senator Lindsey Graham tot
ARCHIV – Lindsey Graham, damals republikanischer Senator des US-Bundesstaats South Carolina, spricht im Kapitol. Der republikanische US-Senator Lindsey Graham rechnet damit, dass Präsident Donald Trump geplante neue Sanktionen gegen Russland unterstützen wird. Foto: Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa
Keystone
Der republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen.