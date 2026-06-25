NBC-Moderatorin Savannah Guthrie bittet in einer TV-Sendung unter Tränen um Hilfe bei der Suche nach ihrer Mutter Nancy (84). Ein Erpresserschreiben deutet darauf hin, dass sie kurz nach der Entführung gestorben sein könnte.

Die TV-Journalistin Savannah Guthrie richtet im Fall ihrer entführten Mutter einen neuen Appell an die Öffentlichkeit: «Jemand weiss etwas. Bitte melden Sie sich.»

Darum geht’s Savannah Guthrie bittet in der NBC-«Today»-Show unter Tränen um Hinweise zum Verschwinden ihrer 84-jährigen Mutter Nancy. Sie appelliert: «Jemand weiss etwas. Bitte melden Sie sich.»

Ermittler fanden Erpresserschreiben, in denen Millionen in Bitcoin gefordert wurden. Ein weiteres Schreiben deutet darauf hin, dass Nancy Guthrie kurz nach der Entführung gestorben sein könnte.

Nancy Guthrie wird seit dem 1. Februar vermisst. Blutspuren auf ihrer Veranda und Aufnahmen eines maskierten Mannes vor ihrem Haus gehören zu den zentralen Hinweisen im Fall.

Vor laufender Kamera kämpft Savannah Guthrie mit den Tränen: Die NBC-Moderatorin bittet in der «Today»-Show um Hinweise zum Verschwinden ihrer 84-jährigen Mutter Nancy. «Wir leiden Qualen und finden keinen Frieden», sagt sie. «Wir werden nie aufhören, nach ihr zu suchen.»

Wie mehrere US-Medien berichten, ist zudem ein Erpresserschreiben aufgetaucht. Darin ist vom Tod der 84-Jährigen die Rede.

Demnach sollen die Entführer ursprünglich Millionen in Bitcoin gefordert haben. Ein weiteres Schreiben deutet laut Ermittlern darauf hin, dass Nancy Guthrie kurz nach ihrer Entführung gestorben sein könnte.

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Savannah Gutherie: «Jemand weiss etwas. Bitte melden Sie sich»

Savannah Guthrie betont, sie äussere sich nicht zur Berichterstattung ihres Senders NBC und sei daran nicht beteiligt. Trotzdem nutzt sie die TV-Sendung für einen emotionalen Appell: «Jemand weiss etwas. Bitte melden Sie sich.»

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Nancy Guthrie wurde zuletzt am 31. Januar gesehen und gilt seit dem 1. Februar als vermisst.

Auf der Veranda ihres Hauses fanden Ermittler Blutspuren. Wenige Tage später veröffentlichte das FBI Überwachungsvideos, die in der Nacht ihres Verschwindens einen maskierten Mann vor ihrer Haustür zeigen sollen. Seither berichtet auch die NBC-«Today»-Show regelmässig über den mysteriösen Fall.