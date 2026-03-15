Die Schifffahrt in der Strasse von Hormus ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Archivbild: Kamran Jebreili/AP/dpa

US-Präsident Trump hofft auf Unterstützung von anderen Ländern im Kampf um die Strasse von Hormus. Kriegsschiffe sollen den Wasserweg wieder offen halten.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA hoffen auf Unterstützung zur Öffnung der Strasse von Hormus.

Andere Länder sollen Kriegsschiffe für diese Aufgabe entsenden.

Auch China wird für Unterstützung angefragt. Mehr anzeigen

Die USA erwarten laut Energieminister Chris Wright von anderen Ländern Unterstützung für die Bemühungen zur Öffnung der Strasse von Hormus. Wright sagte am Sonntag, er stehe im Dialog mit einigen der Länder, von denen Trump hofft, dass sie Kriegsschiffe für diese Aufgabe entsenden. Um welche Länder es sich konrekt handelte, sagte der Minister nicht.

Auf die Frage in der NBC-Sendung «Meet the Press», ob der Schiffsverkehr durch die wichtige Wasserstrasse derzeit sicher sei, antwortete Wright: «Nein, das ist er nicht.» Der Minister verwies darauf, dass viele andere Länder, insbesondere in Asien, stärker als die Vereinigten Staaten von Energielieferungen abhängig seien, die durch die Wasserstrasse transportiert werden.

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Wall Street Journal reports that the Trump administration plans to announce a multinational naval coalition to escort commercial ships through the Strait of Hormuz.



Several countries have agreed in principle to join the escort mission. pic.twitter.com/K9T32XL68c — Visegrád 24 (@visegrad24) March 15, 2026

«Natürlich wird sich die ganze Welt einig sein, dass die Strasse von Hormus geöffnet werden muss, und wir werden eindeutig die Unterstützung anderer Nationen haben, um dieses Ziel zu erreichen», sagte Wright. Er erwarte, dass China bei den Bemühungen zur Wiederöffnung des Engpasses ein konstruktiver Partner sein werde.