Die USA erwarten laut Energieminister Chris Wright von anderen Ländern Unterstützung für die Bemühungen zur Öffnung der Strasse von Hormus. Wright sagte am Sonntag, er stehe im Dialog mit einigen der Länder, von denen Trump hofft, dass sie Kriegsschiffe für diese Aufgabe entsenden. Um welche Länder es sich konrekt handelte, sagte der Minister nicht.
Auf die Frage in der NBC-Sendung «Meet the Press», ob der Schiffsverkehr durch die wichtige Wasserstrasse derzeit sicher sei, antwortete Wright: «Nein, das ist er nicht.» Der Minister verwies darauf, dass viele andere Länder, insbesondere in Asien, stärker als die Vereinigten Staaten von Energielieferungen abhängig seien, die durch die Wasserstrasse transportiert werden.
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Wall Street Journal reports that the Trump administration plans to announce a multinational naval coalition to escort commercial ships through the Strait of Hormuz.
«Natürlich wird sich die ganze Welt einig sein, dass die Strasse von Hormus geöffnet werden muss, und wir werden eindeutig die Unterstützung anderer Nationen haben, um dieses Ziel zu erreichen», sagte Wright. Er erwarte, dass China bei den Bemühungen zur Wiederöffnung des Engpasses ein konstruktiver Partner sein werde.
Trump fordert Hilfe in der Strasse von Hormus
Um Handelsschiffen eine möglichst sichere Durchfahrt durch die Strasse von Hormus zu ermöglichen, wurde bereits über eine militärische Absicherung diskutiert. Nun fordert US-Präsident Trump die Hilfe anderer Staaten.