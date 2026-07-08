In einer Primarschule in Würenlingen AG haben Vandalen derart gewütet, dass sogar die Abschlussfeier abgesagt werden musste.

Es ist bisher unbekannt, wer die Schule in Würenlingen AG verwüstet hat.

Darum geht’s Vandalen haben laut einem Medienbericht in einer Schule in Würenlingen AG Zimmer verwüstet, WC-Anlagen demoliert und Gegenstände gestohlen.

Es kam zu massiven Sachbeschädigungen.

Die bereits vorbereitete Abschlussfeier wurde deshalb abgesagt.

Sie werde nicht nachgeholt.

In der Primaschule Dorf in Würenlingen AG ist es laut der «Aargauer Zeitung» zu massiven Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte seien in das Schulhaus eingebrochen, hätten Schulzimmer verwüstet sowie iPads, MacBooks und Klimageräte gestohlen.

Kurz vor der Abschlussfeier seien zudem WC-Anlagen demoliert, Inventar aus den Fenstern geworfen und weiteres Mobiliar beschädigt worden.

Screenshot Aargauer Zeitung/Instagram

Die bereits vorbereitete Abschlussfeier habe deshalb abgesagt werden müssen und werde nicht nachgeholt.

Die Gemeinde habe Anzeige erstattet. Die Polizei ermittle; die Täterschaft habe bislang nicht identifiziert werden können.

Massive Ausschreitungen an Kanti im Aargau

Mitte Mai kam es bei der «Uselütete» an der Kantonsschule Wettingen AG zu massiven Ausschreitungen: Eine Gruppe von 40 bis 50 vermummten Schüler*innen der Kanti Baden hatte vermummt auf dem Schulgelände randaliert.

«Uselütete» ist eine Tradition an manchen Schulen, die den Abschluss der Schulzeit markieren soll.