In dieser Unterführung in Schwerzenbach kollidierten am Dienstag zwei Velofahrerinnen. Keystone

Eine 92-jährige Velofahrerin ist in Schwerzenbach ZH in einer Unterführung mit einer anderen Velofahrerin kollidiert. Zwei Tage nach dem Unfall ist sie im Spital ihren Kopfverletzungen erlegen.

Eine 92-jährige Velofahrerin ist nach einem Unfall in Schwerzenbach am Mittwoch im Spital ihren Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die Frau war am späten Dienstagabend in einer Velounterführung mit einer entgegenkommenden 20-jährigen Velofahrerin kollidiert.

Durch die Streifkollision kamen beide Frauen zu Fall. Die 92-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Sie musste mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die 20-Jährige zog sich nur Schürfwunden zu.

SDA, smi