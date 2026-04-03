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10 Euro pro Tag Venedig verlangt von Tagesbesuchern wieder Eintritt

dpa

3.4.2026 - 22:51

Venedig kostet für Tagesbesucher jetzt wieder Eintritt. 
Venedig kostet für Tagesbesucher jetzt wieder Eintritt. 
Archivbild: dpa

Die ersten Monate des Jahres war die Lagunenstadt gratis. Mit den Ostertagen müssen Tagesbesucher jetzt jedoch wieder zahlen. Wer vorab bucht, kommt billiger weg.

DPA

03.04.2026, 22:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Venedig verlangt von Tagesgästen wieder Eintritt.
  • Besucher der Lagunenstadt werden mit 10 Euro zur Kasse gebeten.
  • Nur wer frühzeitig bucht – mindestens drei Tage zuvor – kommt mit fünf Euro davon.
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Venedig kostet seit diesem Freitag wieder Eintritt: zehn Euro pro Tag. An insgesamt 60 Terminen bis Ende Juli werden Kurzbesucher in der italienischen Lagunenstadt dieses Jahr erneut zur Kasse gebeten. Nur wer frühzeitig bucht – mindestens drei Tage zuvor – kommt mit fünf Euro davon. Damit geht die umstrittene Regelung, die ursprünglich nur als Test deklariert war, bereits in die dritte Saison. 

Eintritt müssen alle Tagesgäste zahlen – auch, wenn sie sich nur für ein paar Stunden in den Gassen rund um Markusplatz und Rialtobrücke aufhalten. Letzter Zahltermin ist der 26. Juli. Das sind so viele Tage wie nie zuvor: Im ersten Jahr wurde die weltweit einmalige Gebühr an 29 Tagen fällig, dann an 54. Zumindest wird es aber nicht teurer. Übernachtungsgäste bleiben weiterhin ausgenommen. Sie müssen allerdings für jede Nacht Kurtaxe entrichten. 

Viele mogeln sich immer noch um Eintritt herum

Vergangenes Jahr registrierten sich mehr als 720’000 Tagesbesucher, was der Stadt etwa 5,4 Millionen Euro (rund 5 Millionen Franken) in die Kassen brachte. Allerdings mogelten sich immer noch viele um den contributo di accesso – so heisst die Gebühr auf Italienisch – herum. Besonders streng kontrolliert wird bislang nicht.

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Das Geld soll helfen, den Massentourismus in der Stadt mit den vielen Kanälen und Palästen besser zu steuern. Kritiker wenden ein, dass der Eintritt kaum jemanden davon abhält, nach Venedig zu kommen: Die Stadt ist ohnehin teuer. Im historischen Zentrum leben heute noch annähernd 50’000 Menschen – weniger als die Stadt Hotelbetten hat.

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