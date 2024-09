Frau fliegt mit 63 Kugeln Kokain im Bauch auf

Drogenschmuggel aufgeflogen: Verdächtige mit 63 Kugeln Kokain im Magen abgefangen Eine Passagierin wurde nach einem Hinweis auf Drogenschmuggel an einem südafrikanischen Flughafen verhaftet. Ein Röntgenbild zeigt: Die junge Frau trägt eine grosse Menge an Kokain in ihrem Körper. 24.09.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die südafrikanische Polizei hat am Flughafen Johannesburg eine Drogenkurierin abgefangen.

Die Verdächtige, die von Brasilien nach Südafrika reiste, hatte über 63 Kokain-Kugeln in ihrem Körper.

Der Wert der beschlagnahmten Drogen ist noch nicht bekannt, da sich noch mehr Kugeln im Darm der Kurierin befinden könnten. Mehr anzeigen

In Johannesburg wurde am Sonntagvormittag nach einem Hinweis eine Drogenkurierin am Flughafen O.R. Tambo festgenommen. Die Verdächtige wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Bislang hat die 30-jährige Frau 63 Kugeln, bei denen es sich vermutlich um Kokain handelt, ausgeschieden. Eine Röntgenaufnahme zeigt, dass es noch mehr sein könnten.

Das sogenannte Bodypacking ist bei Drogenschmugglern beliebt, aber auch sehr gefährlich. Wird hochreines Kokain in grösserer Dosis im Darm freigesetzt, kann das für die Kuriere tödlich enden.

Die Polizei kann nicht ausschliessen, dass die junge Frau mit einem grösseren Drogenkartell zusammenarbeitet. In den letzten zwei Monaten wurden am Flughafen O.R. Tambo bereits zehn Drogenkuriere abgefangen. Der Wert der beschlagnahmten Drogen beläuft sich auf insgesamt 13 Millionen Rand (ZAR), umgerechnet rund 63'7103 Schweizer Franken.

