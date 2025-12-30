100 Personen stecken in Seilbahn am Monte Moro fest

Skipiste im Skigebiet Macugnaga. IMAGO/imagebroker

Ein technischer Defekt hat die Seilbahn im italienischen Skiort Macugnaga lahmgelegt: Eine Kabine prallte in die Bergstation, drei Menschen wurden verletzt, rund 100 mussten evakuiert werden.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Macugnaga im italienischen Aostatal ist eine Seilbahn wegen eines technischen Defekts ausgefallen.

Eine Kabine prallte mit zu hoher Geschwindigkeit in die Bergstation, drei Personen wurden leicht verletzt.

Rund 100 Menschen mussten per Helikopter evakuiert werden, die Anlage bleibt bis zur Prüfung geschlossen.

Ein technischer Defekt hat die Seilbahn der Skiortschaft Macugnaga im an die Schweiz angrenzenden italienischen Aostatal zum Stillstand gebracht. An der Bergstation am Monte Moro in rund 2800 Metern Höhe prallte eine Kabine beim Einfahren offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit gegen die Stationsbarriere.

Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von einem zufällig anwesenden Arzt und einem Krankenpfleger versorgt und dann per Rettungshelikoptern ausgeflogen.

Die Seilbahn wurde gestoppt. Rund 100 Menschen, darunter auch Kinder, die sich dort aufhielten, wurden mit Helikoptern der Feuerwehr und der Finanzpolizei evakuiert.

Der Seilbahnbetreiber bestätigte einen technischen Defekt. Beim Einfahren in die Station habe die Anlage nicht korrekt abgebremst, woraufhin die Notfallsysteme ausgelöst worden seien. Grössere Schäden an der Anlage seien zunächst nicht festgestellt worden, es würden jedoch umfassende Prüfungen eingeleitet. Die Skipisten wurden vorsorglich geschlossen.

Die Seilbahn wurde 1962 errichtet und Anfang 2023 umfassend modernisiert, unter anderem mit neuen Motoren, Seilscheiben und Kabinen. Die Arbeiten kosteten rund zwei Millionen Euro und wurden überwiegend von der Region Piemont finanziert.