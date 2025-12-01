  1. Privatkunden
Neue Weltrekord-Formation geht viral 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Von Christian Thumshirn

1.12.2025

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten

Diese Aufnahmen sind einfach der Wahnsinn: Ein Farbgewitter am Himmel, präzise wie ein Feuerwerk. Dahinter steckt eine neue Weltrekord-Formation von Skydivern, geschaffen in spektakulärer Teamarbeit.

01.12.2025

Diese Aufnahmen sind einfach der Wahnsinn: Ein Farbgewitter am Himmel, präzise wie ein Feuerwerk. Dahinter steckt eine neue Weltrekord-Formation von Skydivern, geschaffen in spektakulärer Teamarbeit.

Von Christian Thumshirn

01.12.2025, 20:09

Über Florida ist ein Formationssprung gelungen, der in den sozialen Medien für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die Aufnahmen zeigen ein präzises Zusammenspiel in der Luft – farbige Schirme, die sich Schritt für Schritt zu einem beeindruckenden Muster formen.

Eine Formation, die weltweit Aufmerksamkeit erhält

Hinter den Bildern steckt mehr Arbeit, als man auf den ersten Blick erkennt. Das Projekt wurde lange vorbereitet, viele Details mussten stimmen – und das Ergebnis setzt neue Massstäbe.

Warum genau, wird erst bei genauerem Hinsehen klar.

Spektakuläre Rettung aus der Luft – Agrardrohne zieht Mann aus reissendem Fluss in Vietnam

Spektakuläre Rettung aus der Luft – Agrardrohne zieht Mann aus reissendem Fluss in Vietnam

Dramatische Rettung: Nach einer Sturzflut befreit eine Drohne einen vietnamesischen Farmer aus den Wassermassen. Hightech trifft auf puren Überlebenskampf – die Bilder gehen um die Welt. Doch wäre so etwas auch in der Schweiz möglich?

24.11.2025

