12-Jährige trug Tampon beim Schwimmen – Infektion kostet ihr fast das Leben

Das Schwimmen im See mit einem Tampon wäre für Kelci fast tödlich geendet. Bild: Foto: ashley.chatfield.7/Facebook

Ein junges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Illinois schwamm in den Badeferien in einem im See Lake of the Ozarks (Missouri) während sie ein Tampon trug. Kurz darauf erkrankte die 12-Jährige schwer. Sie zog sich eine bakterielle Infektion zu, die ihr fast das Leben gekostet hätte.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Schwimmen in einem See zieht sich ein junges Mädchen eine lebensgefährliche Infektion zu.

Verursachte wurde das Toxische Schocksyndrom (TSS) durch einen Tampon, das die 12-Jährige trug.

Ärzte konnten ihr im Spital das Leben retten. Inzwischen geht es ihr wieder gut. Mehr anzeigen

Kelci Smith-Anthony aus Pittsfield, Illinois (USA), und ihre Familie wollten eigentlich nur einen entspannten Ferientag an einem Stausee im US-Bundesstaat Missouris verbringen. Während sie ein Tampon trug, sprang die 12-Jährige ins kühle Nass und schwamm eine Runde am Seeufer entlang. Gut gelaunt kehrte sie danach zu ihren Eltern zurück. Nur wenig später begann für die Jugendliche ein schrecklicher Kampf um Leben und Tod.

Wie die «Daily Mail» berichtet, klagte Kelci auf dem Nachhauseweg über Schmerzen im Unterleib. Minütlich wurden die Krämpfe stärker. Sie bekam hohes Fieber, ihr Blutdruck sackt auf gefährlich niedrige Werte ab. Als Kelcy am nächsten Morgen auf die Toilette gehen wollte, brach sie zusammen und wurde ohnmächtig.

Multiples Organversagen nach der Infektion

Die Eltern reagierten sofort – und brachten das Mädchen ins nächstgelegenen Spital. Dort erhielten sie die Schock-Nachricht. «Unsere Tochter erlitt multiples Organversagen. Es war der schlimmste Albtraum für Eltern», schreibt die Mutter auf Facebook. Die Ärzte diagnostizierten, dass Kelci eine bakterielle Infektion durch das Seewasser erlitten hatte. «Das schmutzige Wasser war durch die Schnur aufgesogen worden, und die Bakterien im Wasser verursachten eine Infektion, die zum Toxischen Schock Syndrom führte», so die Mutter.

Im Spital wurde Kelcy umgehend auf die Kinder-Intensivstation verlegt. «Ihre Blutdruckwerte waren extrem niedrig und ihre Herzfrequenz sehr hoch» berichtete die Mutter weiter. Durch das schnelle Eingreifen der Ärzte konnte Kelci schliesslich stabilisiert werden. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung und wird sich voraussichtlich wieder vollständig erholen. Tampons wir das heranwachsende Mädchen in Zukunft jedoch nie mehr benutzen können. Sie wird wohl lebenslang an erhöhte Empfindlichkeit gegen die von Staphylococcus aureus produzierten Toxine leiden.