Beim Kochen in einer Küche 13-Jährige sticht in Psychiatrie auf Betreuerin ein

SDA

17.8.2025 - 18:34

Eine 13-jähriges Mädchen hat in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland eine Pflegekraft mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

In der Klinik in Paderborn soll eine 13-jährige Patientin eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben.
In der Klinik in Paderborn soll eine 13-jährige Patientin eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben.
Bild: Christian Müller/dpa

Keystone-SDA

17.08.2025, 18:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 13-Jährige hat in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland eine Pflegekraft angegriffen und lebensgefährlich verletzt.
  • Der Angriff passierte beim Kochen in einer Küche.
  • Die Jugendliche wird wegen «einer nicht auszuschliessenden Fremdgefährdung» rund um die Uhr überwacht.
Mehr anzeigen

Eine 13-Jährige hat in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine Pflegekraft angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft in Paderborn und die Polizei in Bielefeld ermitteln nach einer Mitteilung vom Samstagabend wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Jugendliche, die nach Angaben der Ermittlungsbehörden wegen «einer nicht auszuschliessenden Fremdgefährdung» rund um die Uhr überwacht wurde, soll die 24-jährige Betreuerin am Samstag beim Kochen in einer Küche mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie eine Sprecherin der Bielefelder Polizei am Sonntag sagte, war die Frau inzwischen ausser Lebensgefahr.

In der Psychiatrie überwacht

Die 13-Jährige kam vorläufig in Polizeigewahrsam. Strafprozessuale Massnahmen, wie zum Beispiel Untersuchungshaft, kommen aufgrund des Alters der Tatverdächtigen nicht in Betracht. Eine Mordkommission der Polizei Bielefeld ermittelt.

Das Motiv sei ebenso wie die Frage, ob möglicherweise eine politische Motivation vorgelegen habe, Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Medienberichte, wonach es sich bei der 13-Jährigen um eine mutmassliche Islamistin handeln soll, bestätigte die Polizei nicht. Für die Allgemeinheit habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung bestanden, betonten die Beamten.

Die 13-Jährige befindet sich den Angaben zufolge derzeit aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in stationärer Behandlung. In der Psychiatrie wird sie demnach durch einen Sicherheitsdienst unter Verantwortung des Klinikträgers überwacht. Ausserhalb davon würden durch die Polizei Kräfte vorgehalten, um im Falle eines Fluchtversuches eingreifen zu können.

