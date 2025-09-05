Jackson Denio mit dem 80 Kilogramm schweren Weissen Heilbutt, der vor New Hampshire anbiss. (2. September 2025) Bild: Keystone/Jill Denio via AP

Jackson Denio war mit 30 Anglern zu einer Nachtfahrt vor der Ostküste der USA ausgelaufen. Der Dreizehnjährige machte dort den Fang seines Leben.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 13-jähriger Junge aus dem US-Staat New Hampshire hat vor der Ostküste der USA einen 80 Kilogramm schweren Weissen Heilbutt gefangen.

Mit der Beute, die schwerer als er selbst ist, hat Jackson Denio womöglich einen Weltrekord aufgestellt.

Ein 13-jähriger Junge aus dem US-Staat New Hampshire hat vor der Ostküste der USA einen 80 Kilogramm schweren Weissen Heilbutt gefangen. Mit der Beute, die schwerer als er selbst ist, hat Jackson Denio womöglich einen Weltrekord aufgestellt. Den Fisch fing er am Montag rund 161 Kilometer vor der Küste Neuenglands. «Ich glaube, ich habe geschrien, um ehrlich zu sein», sagte Denio. «Ich weiss nicht genau, was passiert ist, aber ich war sehr aufgeregt.»

Denio war am Sonntag mit etwa 30 weiteren Personen zu einem nächtlichen Bootsausflug aufgebrochen. Er hatte das Ziel, einen Hai zu fangen. Als er seinen Angelhaken mit Pollack als Köder in die Tiefen des Meeres herabliess, soll es nur wenige Minuten gedauert haben, bis er etwas Grosses an der Angel hatte. Denio soll rund 30 Minuten mit dem Fisch gekämpft haben. Mit Hilfe der Schiffsbesatzung konnte er seinen Fang an die Meeresoberfläche ziehen.

Schiffskapitän Jim Walsh zeigte sich beeindruckt von der Gelassenheit des jungen Anglers. «Er hat nicht einmal losgelassen», sagte er.