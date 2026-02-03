  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Übermenschliche Leistung» Bub (13) schwimmt vier Stunden durchs Meer und rettet seine Familie

dpa

3.2.2026 - 18:04

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery
13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Der 13 Jahre alte Austin (rechts im Foto) schwamm rund vier Stunden, um seine Familie zu retten.

Der 13 Jahre alte Austin (rechts im Foto) schwamm rund vier Stunden, um seine Familie zu retten.

Bild: Briana Shepherd/ABC/dpa

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Das Meer vor Westaustralien gilt als besonders rau und ist für ein hohes Hai-Vorkommen bekannt.

Das Meer vor Westaustralien gilt als besonders rau und ist für ein hohes Hai-Vorkommen bekannt.

Bild: Carola Frentzen/dpa (Archivbild)

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Für die Rettungskräfte war die Leistung des Bubs «übermenschlich».

Für die Rettungskräfte war die Leistung des Bubs «übermenschlich».

Bild: dpa (Archivbild)

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery
13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Der 13 Jahre alte Austin (rechts im Foto) schwamm rund vier Stunden, um seine Familie zu retten.

Der 13 Jahre alte Austin (rechts im Foto) schwamm rund vier Stunden, um seine Familie zu retten.

Bild: Briana Shepherd/ABC/dpa

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Das Meer vor Westaustralien gilt als besonders rau und ist für ein hohes Hai-Vorkommen bekannt.

Das Meer vor Westaustralien gilt als besonders rau und ist für ein hohes Hai-Vorkommen bekannt.

Bild: Carola Frentzen/dpa (Archivbild)

13-Jähriger rettet Familie nach stundenlangem Kampf im Meer - Gallery. Für die Rettungskräfte war die Leistung des Bubs «übermenschlich».

Für die Rettungskräfte war die Leistung des Bubs «übermenschlich».

Bild: dpa (Archivbild)

Erst schwimmt er vier Stunden durch raue See, dann läuft er noch zwei Kilometer zu Fuss: Mit letzter Kraft alarmiert ein 13-Jähriger in Australien die Behörden – und rettet seiner Familie das Leben.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

03.02.2026, 18:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 13-jähriger Bub ist vier Stunden lang durch das offene Meer geschwommen, um schliesslich seine Mutter sowie zwei jüngere Geschwister vor dem Ertrinken zu retten.
  • Die Familie war zuvor durch tarken Wind auf das offene Meer hinausgetrieben worden.
  • Der älteste Sohn schwamm schliesslich bei schwierigen Bedingungen vier Kilometer zurück an Land.
  • Dort brach er kurzzeitig erschöpft zusammen, lief dann aber weitere zwei Kilometer um die Rettung zu alarmieren.
Mehr anzeigen

Mit einem vierstündigen Schwimmkampf gegen Wind und Wellen hat ein 13-Jähriger vor der Küste Westaustraliens seine Mutter und zwei jüngere Geschwister vor dem Ertrinken gerettet. Die Familie war am Freitagnachmittag während eines Urlaubs in Quindalup, rund 250 Kilometer südlich von Perth, durch starken Wind auf das offene Meer hinausgetrieben worden.

Die vier Familienmitglieder hätten sich mit aufblasbaren Paddleboards und einem Kajak in der Geographe Bay befunden, als sich die Wetterbedingungen plötzlich verschlechterten, zitierte der Sender ABC die örtlichen Seenotretter. Der 13-jährige Austin versuchte zunächst, mit dem Kajak zurück ans Ufer zu paddeln, um Hilfe zu holen. Das Boot nahm jedoch Wasser auf, so dass er den Versuch abbrechen musste.

Tauchboot-Unglück im Roten Meer. Schweizer überlebte 36 Stunden in 12 Meter Tiefe – jetzt redet er

Tauchboot-Unglück im Roten MeerSchweizer überlebte 36 Stunden in 12 Meter Tiefe – jetzt redet er

Bub bricht zusammen und läuft weiter

Schliesslich schwamm der Teenager rund vier Kilometer bei starkem Wellengang und zunehmend schwierigen Bedingungen zurück an Land. Nach eigenen Angaben war er dabei insgesamt etwa vier Stunden im Wasser, teils mit, teils ohne Schwimmweste. Das Meer vor Westaustralien ist bekannt für ein hohes Vorkommen an Haien.

Nachdem er erschöpft den Strand erreicht hatte, brach er kurzzeitig zusammen – lief dann jedoch noch rund zwei Kilometer weiter, um ein Telefon zu erreichen und den Notruf abzusetzen. Der Leiter der «Naturaliste Marine Rescue», Paul Bresland, sprach von einer «übermenschlichen» Leistung des Jungen, der den Behörden anschliessend noch eine präzise Beschreibung der verwendeten Kajaks und Paddleboards gegeben habe.

Zu viele tödliche Badeunfälle. Jetzt sollen Drohnen die Touristen auf Mallorca retten

Zu viele tödliche BadeunfälleJetzt sollen Drohnen die Touristen auf Mallorca retten

14 Kilometer aufs Meer getrieben

Daraufhin wurde eine grossangelegte Such- und Rettungsaktion gestartet, an der unter anderem die Wasserschutzpolizei, freiwillige Rettungsschwimmer und ein Helikopter beteiligt waren. Wenige Stunden später entdeckte der Helikopter schliesslich die 47-jährige Mutter sowie den zwölfjährigen Bruder und die achtjährige Schwester des Jungen etwa 14 Kilometer vor der Küste. Sie klammerten sich an ein Paddleboard und hielten sich seit Stunden in aufgewühlter See über Wasser. Ein Rettungsboot brachte sie sicher an Land.

«Zum Glück trugen alle drei Personen Schwimmwesten, was zu ihrem Überleben beigetragen hat», sagte Polizeisprecher James Bradley. «Das Handeln des 13-jährigen Jungen verdient höchstes Lob – seine Entschlossenheit und sein Mut retteten letztendlich seiner Mutter und seinen Geschwistern das Leben.»

«Er schätzt, dass er die ersten zwei Stunden mit einer Schwimmweste geschwommen ist», berichtete der Rettungsschwimmer Paul Bresland im australischen Fernsehsender ABC. Dann habe der «tapfere Kerl» befürchtet, «dass er es mit der Schwimmweste nicht schaffen würde. Also zog er sie aus und schwamm die nächsten zwei Stunden ohne Schwimmweste.»

Mehr zum Thema

90 Minuten im Wasser. Mann treibt auf Luftmatratze aufs Meer – grosser Rettungseinsatz

90 Minuten im WasserMann treibt auf Luftmatratze aufs Meer – grosser Rettungseinsatz

Er wog nur noch 50 Kilo. Russe überlebt 67-tägige Tortur auf offener See

Er wog nur noch 50 KiloRusse überlebt 67-tägige Tortur auf offener See

Mehrere Teams im Einsatz. Frau hängt kopfüber an Felswand – Rega startet spektakuläre Rettung

Mehrere Teams im EinsatzFrau hängt kopfüber an Felswand – Rega startet spektakuläre Rettung

Meistgelesen

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren