Erst schwimmt er vier Stunden durch raue See, dann läuft er noch zwei Kilometer zu Fuss: Mit letzter Kraft alarmiert ein 13-Jähriger in Australien die Behörden – und rettet seiner Familie das Leben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 13-jähriger Bub ist vier Stunden lang durch das offene Meer geschwommen, um schliesslich seine Mutter sowie zwei jüngere Geschwister vor dem Ertrinken zu retten.

Die Familie war zuvor durch tarken Wind auf das offene Meer hinausgetrieben worden.

Der älteste Sohn schwamm schliesslich bei schwierigen Bedingungen vier Kilometer zurück an Land.

Dort brach er kurzzeitig erschöpft zusammen, lief dann aber weitere zwei Kilometer um die Rettung zu alarmieren. Mehr anzeigen

Mit einem vierstündigen Schwimmkampf gegen Wind und Wellen hat ein 13-Jähriger vor der Küste Westaustraliens seine Mutter und zwei jüngere Geschwister vor dem Ertrinken gerettet. Die Familie war am Freitagnachmittag während eines Urlaubs in Quindalup, rund 250 Kilometer südlich von Perth, durch starken Wind auf das offene Meer hinausgetrieben worden.

Die vier Familienmitglieder hätten sich mit aufblasbaren Paddleboards und einem Kajak in der Geographe Bay befunden, als sich die Wetterbedingungen plötzlich verschlechterten, zitierte der Sender ABC die örtlichen Seenotretter. Der 13-jährige Austin versuchte zunächst, mit dem Kajak zurück ans Ufer zu paddeln, um Hilfe zu holen. Das Boot nahm jedoch Wasser auf, so dass er den Versuch abbrechen musste.

Bub bricht zusammen und läuft weiter

Schliesslich schwamm der Teenager rund vier Kilometer bei starkem Wellengang und zunehmend schwierigen Bedingungen zurück an Land. Nach eigenen Angaben war er dabei insgesamt etwa vier Stunden im Wasser, teils mit, teils ohne Schwimmweste. Das Meer vor Westaustralien ist bekannt für ein hohes Vorkommen an Haien.

Nachdem er erschöpft den Strand erreicht hatte, brach er kurzzeitig zusammen – lief dann jedoch noch rund zwei Kilometer weiter, um ein Telefon zu erreichen und den Notruf abzusetzen. Der Leiter der «Naturaliste Marine Rescue», Paul Bresland, sprach von einer «übermenschlichen» Leistung des Jungen, der den Behörden anschliessend noch eine präzise Beschreibung der verwendeten Kajaks und Paddleboards gegeben habe.

14 Kilometer aufs Meer getrieben

Daraufhin wurde eine grossangelegte Such- und Rettungsaktion gestartet, an der unter anderem die Wasserschutzpolizei, freiwillige Rettungsschwimmer und ein Helikopter beteiligt waren. Wenige Stunden später entdeckte der Helikopter schliesslich die 47-jährige Mutter sowie den zwölfjährigen Bruder und die achtjährige Schwester des Jungen etwa 14 Kilometer vor der Küste. Sie klammerten sich an ein Paddleboard und hielten sich seit Stunden in aufgewühlter See über Wasser. Ein Rettungsboot brachte sie sicher an Land.

«Zum Glück trugen alle drei Personen Schwimmwesten, was zu ihrem Überleben beigetragen hat», sagte Polizeisprecher James Bradley. «Das Handeln des 13-jährigen Jungen verdient höchstes Lob – seine Entschlossenheit und sein Mut retteten letztendlich seiner Mutter und seinen Geschwistern das Leben.»

«Er schätzt, dass er die ersten zwei Stunden mit einer Schwimmweste geschwommen ist», berichtete der Rettungsschwimmer Paul Bresland im australischen Fernsehsender ABC. Dann habe der «tapfere Kerl» befürchtet, «dass er es mit der Schwimmweste nicht schaffen würde. Also zog er sie aus und schwamm die nächsten zwei Stunden ohne Schwimmweste.»