Fatale Bergtour 14-Jähriger stürzt vor den Augen seines Freundes in den Tod

Gabriela Beck

29.12.2025

In den Ammergauer Alpen ereignete sich ein tragisches Unglück. (Symbolbild)
In den Ammergauer Alpen ereignete sich ein tragisches Unglück. (Symbolbild)
IMAGO/imagebroker/A. Scholz

Ein Ausflug zweier Jugendlicher in die Ammergauer Alpen endet in einer Tragödie: Vor den Augen seines 13-jährigen Freundes rutscht ein 14-Jähriger aus und stürzt 150 Meter in den Tod.

Redaktion blue News

29.12.2025, 18:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 14-Jähriger ist bei einer Bergtour in den Ammergauer Alpen bei winterlichen Bedingungen tödlich abgestürzt.
  • Er rutschte aus und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe, während sein 13-jähriger Freund den Unfall mitansehen musste.
  • Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen, die Ermittlungen laufen.
Mehr anzeigen

Ein 14-Jähriger ist bei einer Bergtour in Bayern vor den Augen seines Freundes in den Tod gestürzt. Der Jugendliche rutschte am Sonntag in den Ammergauer Alpen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen bei winterlichen Verhältnissen aus und stürzte etwa 150 Meter über felsiges und teils steiles Gelände ab, wie das Polizeipräsidium in Rosenheim am Montag mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Der 14-Jährige hatte zusammen mit einem 13-Jährigen eine Bergtour zum Laubeneck, einem Gipfel in den Ammergauer Alpen, unternommen. Sein 13-jähriger Begleiter musste den Sturz mit ansehen. Ein weiterer Bergsteiger, der sich gerade an einem Nachbargipfel befand, setzte einen Notruf ab.

Die Bergwacht sowie ein Rettungshubschrauber machten sich auf den Weg zur Unfallstelle. Die Hubschrauberbesatzung ortete den abgestürzten Jugendlichen in einem Schneefeld, er war jedoch bereits tot. Einsatzkräfte brachten den 13-jährigen Begleiter zurück ins Tal. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an.

