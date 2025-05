15-Jährige in Berikon im Aargau getötet

Die Polizei ist nach Berikon ausgerückt. Symbolbild: Keystone

In Berikon im Kanton Aargau ist ein 15 Jahre altes Mädchen getötet worden. Deren lebloser Körper wurde in einem Waldstück in der Nähe des Schützenhauses gefunden. Die Polizei konnte die Täter bereits verhaften.

Fussgänger hatten am Nachmittag der Kantonspolizei Aargau eine verletzte Person gemeldet, die einen «komischen Eindruck» gemacht haben, berichtet der «Blick». Der Vorfall wurde kurz nach 16 Uhr gemeldet. Eine Patrouille fand daraufhin eine schwerverletzte Person, wie Bernhard Graser, Mediensprecher de Kapo Aargau, erklärte.

Die Kantonspolizei Aargau stand im Zusammenhang mit der Tat am Sonntagabend im Einsatz, wie diese einen entsprechenden Bericht bei «20 Minuten» bestätigte. Weitere Informationen würden am Montag in einer Medienmitteilung folgen, hiess es.