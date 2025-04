Klimawandel: Wärmster März in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen

Berlin, 08.04.2024: Zu warm und zu trocken: Der vergangene Monat war der wärmste März in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent lag bei 6,03 Grad. Das sind 2,41 Grad mehr als im Durchschnitt der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020. Global gesehen war es der zweitwärmste bisher gemessene März. Das geht aus Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor. Zudem war es der 20. Monat innerhalb der vergangenen 21 Monate, in dem die globale Durchschnittstemperatur mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. Ausserdem sei es insbesondere in Zentraleuropa und damit auch in Deutschland trockener gewesen als sonst. Die negativen Auswirkungen sind bereits spürbar. Pflanzen und Tiere leiden zunehmend.

15.04.2025