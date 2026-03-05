  1. Privatkunden
Erpresser wollten Lösegeld Schweizer war tagelang Geisel – Eliteeinheit fasst 16 Verdächtige

SDA

5.3.2026 - 21:58

Eine französische Eliteeinheit hat 16 Verdächtige festgenommen, die im vergangenen Sommer einen jungen Schweizer entführt haben sollen. 
IMAGO/Le Pictorium (Symbolbild)

Ein junger Schweizer wird in Frankreich entführt, misshandelt und mehrere Tage festgehalten – die Täter verlangen Lösegeld. Nun schlägt die Polizei zu und nimmt bei einer Razzia 16 Verdächtige fest.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Frankreich wurden 16 Personen festgenommen, die mit der Entführung eines jungen Schweizers im vergangenen Sommer in Verbindung stehen sollen.
  • Die Täter sollen den 22-Jährigen mehrere Tage festgehalten und für seine Freilassung eine Zahlung in Kryptowährungen verlangt haben.
  • Der Mann wurde Ende August bei einem Einsatz der französischen Eliteeinheit GIGN nahe dem Bahnhof von Valence befreit.
Sechzehn Personen sind am Montag in der Region Île-de-France und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes festgenommen worden. Sie stehen unter Verdacht, an der Entführung und Freiheitsberaubung eines jungen Schweizers im Sommer in Frankreich beteiligt gewesen zu sein.

Die Entführer wollten damals Lösegeld in Kryptowährung erpressen. Die Festnahmen, die von France Inter bekannt gegeben wurden, wurden mit Unterstützung der GIGN, der Eliteeinheit der französischen Gendarmerie, durchgeführt, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag von einer mit dem Fall vertrauten Quelle erfuhr.

Tagelange Geiselhaft. Eliteeinheit befreit entführten Schweizer in Frankreich

Tagelange GeiselhaftEliteeinheit befreit entführten Schweizer in Frankreich

Ein 22-jähriger Schweizer war im vergangenen Sommer an einem unbekannten Ort und unter unbekannten Umständen entführt worden und schwer misshandelt worden. Er wurde vom 28. bis zum 31. August festgehalten, bevor er bei einer Operation der GIGN in der Nähe des Bahnhofs von Valence befreit wurde.

Sieben Personen, darunter ein 17-Jähriger, wurden daraufhin festgenommen und in dieser von der Staatsanwaltschaft Lyon eingeleiteten Untersuchung unter Anklage gestellt.

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

