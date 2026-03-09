16-Jähriger verursacht bei Flucht vor Polizei fatalen Unfall

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

74-Jährige getötet 16-Jähriger verursacht bei Flucht vor Polizei fatalen Unfall

SDA

9.3.2026 - 20:14

Symbolbild Unfall
Symbolbild Unfall
Keystone

Ein 16-jähriger Autolenker hat am Sonntag auf seiner Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall verursacht. In Granges-près-Marnand VD prallte sein Fahrzeug frontal in ein entgegenkommendes Auto. Eine 74-jährige Frau kam dabei ums Leben.

Keystone-SDA

09.03.2026, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 16-jähriger Autofahrer flieht im Kanton Freiburg vor einer Polizeikontrolle und löst eine Verfolgungsjagd aus.
  • In Granges-près-Marnand VD verliert er die Kontrolle über sein Auto und prallt frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
  • Dabei stirbt eine 74-jährige Frau, mehrere Beteiligte werden verletzt. Das Jugendgericht eröffnet eine Strafuntersuchung.
Mehr anzeigen

Der Jugendliche sollte am Sonntagnachmittag in Sâles FR wegen gestohlener Nummernschilder kontrolliert werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte. Er entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Eine Patrouille verlor den Wagen zunächst aus den Augen, sichtete ihn aber später in Grandsivaz FR erneut.

Die anschliessende Verfolgungsjagd, an der auch die Waadtländer Polizei beteiligt war, endete auf der Strasse von Sassel. Dort verlor der Flüchtende die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos kam noch auf der Unfallstelle ums Leben. Der 76-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Helikopter nach Bern geflogen.

Der 16-jährige Unfallverursacher und sein gleichaltriger Beifahrer kamen ebenfalls ins Spital. Das Jugendgericht hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Meistgelesen

Trump: «Ich denke, der Krieg ist so gut wie vorbei» +++ Iran verspottet USA: «Operation Epischer Fehler»
Der nächste Ölpreisschock – das bedeutet er für dich und die Welt
Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Expertin warnt vor einer drohenden Krise, die auch uns schwer treffen wird
16-Jähriger verursacht bei Flucht vor Polizei fatalen Unfall