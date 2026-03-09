16-Jähriger verursacht bei Flucht vor Polizei fatalen Unfall

Symbolbild Unfall Keystone

Ein 16-jähriger Autolenker hat am Sonntag auf seiner Flucht vor der Polizei einen tödlichen Unfall verursacht. In Granges-près-Marnand VD prallte sein Fahrzeug frontal in ein entgegenkommendes Auto. Eine 74-jährige Frau kam dabei ums Leben.

Ein 16-jähriger Autofahrer flieht im Kanton Freiburg vor einer Polizeikontrolle und löst eine Verfolgungsjagd aus.

In Granges-près-Marnand VD verliert er die Kontrolle über sein Auto und prallt frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Dabei stirbt eine 74-jährige Frau, mehrere Beteiligte werden verletzt. Das Jugendgericht eröffnet eine Strafuntersuchung. Mehr anzeigen

Der Jugendliche sollte am Sonntagnachmittag in Sâles FR wegen gestohlener Nummernschilder kontrolliert werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte. Er entzog sich der Kontrolle und flüchtete. Eine Patrouille verlor den Wagen zunächst aus den Augen, sichtete ihn aber später in Grandsivaz FR erneut.

Die anschliessende Verfolgungsjagd, an der auch die Waadtländer Polizei beteiligt war, endete auf der Strasse von Sassel. Dort verlor der Flüchtende die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos kam noch auf der Unfallstelle ums Leben. Der 76-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Helikopter nach Bern geflogen.

Der 16-jährige Unfallverursacher und sein gleichaltriger Beifahrer kamen ebenfalls ins Spital. Das Jugendgericht hat eine Strafuntersuchung eröffnet.