Ramsen SH Stall brennt nieder – 17'000 Hühner sterben

SDA

7.8.2025 - 09:59

In Ramsen sind 17'000 Masthühner bei einem Brand getötet worden. Der Stall brannte komplett ab. (Symbolbild)
In Ramsen sind 17'000 Masthühner bei einem Brand getötet worden. Der Stall brannte komplett ab. (Symbolbild)
Keystone

In Ramsen im Kanton Schaffhausen sind am Donnerstag 17'000 Hühner bei einem Brand getötet worden. Der Stall des Mastbetriebes brannte ab. Die Brandursache ist unklar.

Keystone-SDA

07.08.2025, 09:59

07.08.2025, 10:02

Die Einsatzkräfte wurden um 5 Uhr darüber informiert, dass in Ramsen ein Hühnerstall in Flammen stehe, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen und bis kurz vor 8 Uhr komplett löschen.

Für die 17'000 Masthühner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in den Flammen. Personen wurden keine verletzt.

