Eine 17-jährige Bernerin ist am Freitag fünf Tage nach einem Skiunfall im Spital verstorben. Sie kollidierte ersten Erkenntnissen zufolge am 29. Dezember bei Lenk BE mit dem Windenseil eines Pistenfahrzeugs.

Wie die regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland und die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten, erhielt die Polizei an diesem Tag die Meldung, im Skigebiet Betelberg befinde sich eine bewusstlose Schneesportlerin. Laut den bisherigen Erkenntnissen war die 17-Jährige nach der Kollision mit dem Windenseil gestürzt.

Drittpersonen begannen mit der Reanimation der Verunfallten, bis die Einsatzkräfte eintrafen und diese übernahmen. Die Schweizerin aus dem Kanton Bern wurde schwer verletzt mit der Rega in ein Spital geflogen. Warum es zum Unfall kam, ist laut Communiqué noch unklar.

Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.