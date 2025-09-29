Der Prozess dauerte bereits mehr als vier Jahre. (Symbildbild) Marcus Brandt/dpa

In Israel wurde ein psychiatrischer Pfleger vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, eine ehemalige Patientin lebendig begraben zu haben.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bezirksgericht in Haifa hat den psychiatrischen Pfleger Edward K. vom Mordvorwurf freigesprochen, da Zweifel an einer vorsätzlichen Tötung bestanden.

Stattdessen wurde er wegen fahrlässiger Tötung sowie wegen illegalen Geschlechtsverkehrs mit einer abhängigen Person und Verstosses gegen eine einstweilige Verfügung verurteilt.

Das Gericht betonte, dass seine Handlungen trotz des milderen Urteils entscheidend zum Tod der 17-jährigen früheren Patientin geführt hätten. Mehr anzeigen

Der psychiatrische Pfleger Edward K. wurde am Montag vom Bezirksgericht Haifa vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Laut «The Times of Israel» soll er 2021 eine 17-jährige frühere Patientin auf einer Baustelle in Kiryat Motzkin lebendig begraben haben. Zudem soll er mit ihr eine intime Beziehung geführt haben.

Die Verteidigung sprach von einer gemeinsam vereinbarten «Wiedergeburtszeremonie»: K. habe das Mädchen im Sand vergraben und ihr ein provisorisches Atemrohr gelassen. Laut Anklage nahm er ihr dieses jedoch weg und verhinderte, dass sie sich befreien konnte.

Nach viereinhalb Jahren Prozess sprachen die Richter Edward K. vom Mord frei, da Zweifel an einer vorsätzlichen Tötung blieben. Stattdessen verurteilten sie ihn wegen fahrlässiger Tötung, die mit bis zu drei Jahren Haft bestraft wird – deutlich weniger als die lebenslange Strafe für Mord.

Urteil würde nicht die Schwere seiner Tat mindern

«Das Gericht betont, dass der Freispruch des Angeklagten weder die Schwere seiner Taten mindert, noch ihn vollständig von der Verantwortung für den Tod des Opfers entbindet», schrieben die drei Richter. Die «Handlungen und Versäumnisse des Angeklagten, welche die ‹Zeremonie› ermöglichten, hätten zum Tod des Opfers geführte.

Edward K. wurde zudem wegen illegalen Geschlechtsverkehrs mit einer von ihm abhängigen Person und wegen Verstosses gegen eine einstweilige Verfügung schuldig gesprochen: Die Grossmutter der Verstorbenen hatte die Verfügung beantragt, nachdem sie von der Beziehung der beiden erfahren hatte.