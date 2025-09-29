  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Prozess in Israel 17-Jährige stirbt bei «Wiedergeburt» – Mordanklage abgewiesen

Lea Oetiker

29.9.2025

Der Prozess dauerte bereits mehr als vier Jahre. (Symbildbild)
Der Prozess dauerte bereits mehr als vier Jahre. (Symbildbild)
Marcus Brandt/dpa

In Israel wurde ein psychiatrischer Pfleger vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, eine ehemalige Patientin lebendig begraben zu haben. 

Redaktion blue News

29.09.2025, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bezirksgericht in Haifa hat den psychiatrischen Pfleger Edward K. vom Mordvorwurf freigesprochen, da Zweifel an einer vorsätzlichen Tötung bestanden.
  • Stattdessen wurde er wegen fahrlässiger Tötung sowie wegen illegalen Geschlechtsverkehrs mit einer abhängigen Person und Verstosses gegen eine einstweilige Verfügung verurteilt.
  • Das Gericht betonte, dass seine Handlungen trotz des milderen Urteils entscheidend zum Tod der 17-jährigen früheren Patientin geführt hätten.
Mehr anzeigen

Der psychiatrische Pfleger Edward K. wurde am Montag vom Bezirksgericht Haifa vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Laut «The Times of Israel» soll er 2021 eine 17-jährige frühere Patientin auf einer Baustelle in Kiryat Motzkin lebendig begraben haben. Zudem soll er mit ihr eine intime Beziehung geführt haben.

Die Verteidigung sprach von einer gemeinsam vereinbarten «Wiedergeburtszeremonie»: K. habe das Mädchen im Sand vergraben und ihr ein provisorisches Atemrohr gelassen. Laut Anklage nahm er ihr dieses jedoch weg und verhinderte, dass sie sich befreien konnte.

Nach viereinhalb Jahren Prozess sprachen die Richter Edward K. vom Mord frei, da Zweifel an einer vorsätzlichen Tötung blieben. Stattdessen verurteilten sie ihn wegen fahrlässiger Tötung, die mit bis zu drei Jahren Haft bestraft wird – deutlich weniger als die lebenslange Strafe für Mord.

Urteil würde nicht die Schwere seiner Tat mindern

«Das Gericht betont, dass der Freispruch des Angeklagten weder die Schwere seiner Taten mindert, noch ihn vollständig von der Verantwortung für den Tod des Opfers entbindet», schrieben die drei Richter. Die «Handlungen und Versäumnisse des Angeklagten, welche die ‹Zeremonie› ermöglichten, hätten zum Tod des Opfers geführte.

Edward K. wurde zudem wegen illegalen Geschlechtsverkehrs mit einer von ihm abhängigen Person und wegen Verstosses gegen eine einstweilige Verfügung schuldig gesprochen: Die Grossmutter der Verstorbenen hatte die Verfügung beantragt, nachdem sie von der Beziehung der beiden erfahren hatte. 

Meistgelesen

Tut Trump Putin jetzt erstmals wirklich weh?
Deshalb ist die Moldau-Wahl für Putin ein «geopolitisches Fiasko»
Sommer erneut aus Startelf gestrichen ++  Xhaka brilliert mit Sunderland
Trump droht New Yorkern vor Bürgermeisterwahl +++ «QAnon-Schamane» klagt auf 40 Billionen Dollar
Ukraine trifft offenbar wichtige Militärfabrik in Russland +++ Putin lässt 135'000 Soldaten zum Wehrdienst einziehen