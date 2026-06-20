17-Jähriger stirbt in der Toskana bei Kollision mit Schweizer SUV

Ein nächtlicher Ausflug endet in einer Tragödie: Ein 17-jähriger Rollerfahrer stirbt bei einer Kollision mit einem SUV. (Symbolbild) dpa

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Roller in der Toskana sollen drei Insassen eines SUV zu Fuss geflüchtet sein. Ein 17-Jähriger starb noch am Unfallort. Der mutmassliche Fahrer stellte sich später den Behörden.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 17-jähriger Rollerfahrer verliert auf einer Strandpromenade in der Toskana sein Leben – und die Insassen des beteiligten Autos flüchten zu Fuss vom Unfallort.

Erst Stunden später stellt sich der mutmassliche Fahrer der Polizei. Nun stehen schwere Vorwürfe im Raum. Mehr anzeigen

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag bei einem tödlichen Verkehrsunfall in der italienischen Region Versilia ums Leben gekommen. Der Roller, auf dem er mit einem Freund unterwegs war, kollidierte mit einem SUV mit Tessiner Nummernschild. Dessen Fahrer und zwei Begleiterinnen flüchteten zu Fuss, ohne Hilfe zu leisten.

Der tödliche Zusammenstoss ereignete sich in der Nacht gegen 4.00 Uhr an der Strandpromenade von Marina di Pietrasanta unweit einer Diskothek. Der SUV soll kurz vor dem Aufprall ein Wendemanöver vollzogen haben.

Die Insassen des SUV, ein 27-jähriger Lenker, der sich später stellte, und zwei junge Frauen, entfernten sich zu Fuss. Sie liessen das Auto verunfallt zurück, ohne Hilfe zu leisten oder den Notruf zu alarmieren. Der Rollerfahrer starb auf der Stelle. Der andere junge Mann auf dem Roller, ein 18-Jähriger, wurde mit einem Helikopter ins Spital nach Pisa geflogen. Er hat diverse Verletzungen erlitten, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Am Nachmittag stellte sich der mutmasslich fahrerflüchtige Lenker freiwillig. Er wurde daraufhin von der Polizei in Gewahrsam genommen. Der 27-Jährige wurde befragt und im Spital einem Drogen- und Alkoholtest unterzogen. Auch die beiden jungen Frauen, die bei ihm waren, wurden ausfindig gemacht und befragt.

Dem Fahrer des SUV könnten unterlassene Hilfeleistung und fahrlässige Tötung im Strassenverkehr vorgeworfen werden, den jungen Frauen unterlassene Hilfeleistung.