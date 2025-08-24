17-Jähriger stirbt bei Rollerunfall in Lausanne – vermummte Jugendliche randalieren

Ein Jugendlicher ist auf der Flucht vor der Stadtpolizei Lausanne bei einem Rollerunfall ums Leben gekommen. sda (Symbolbild)

Er flüchtete vor der Polizei und prallte gegen eine Mauer: Ein 17-jähriger Jugendlicher ist bei einem Rollerunfall in Lausanne ums Leben gekommen. Offenbar im Zusammenhang mit dem Unfall randalieren am Sonntagabend vermummte Jugendliche.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Flucht vor der Stadtpolizei Lausanne ist ein 17-jähriger Jugendlicher ums Leben gekommen.

Er prallte mit seinem Roller heftig gegen eine Mauer. Versuche eines Sanitäterteams, ihn wiederzubeleben, waren erfolglos.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt eröffnete eine Strafuntersuchung. Mehr anzeigen

Ein 17-jähriger Jugendlicher ist am frühen Sonntagmorgen in Lausanne bei einem Rollerunfall ums Leben gekommen. Auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille war er heftig gegen eine Mauer geprallt.

Gegen 03.45 Uhr in der Nacht auf Sonntag entdeckte eine Patrouille der Stadtpolizei Lausanne den Roller auf der Avenue Frédéric Recordon. Als der Jugendliche das Polizeifahrzeug sah, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Auf der Höhe der Avenue William-de-Charrière-de-Sévery, wo er in der falschen Richtung fuhr, verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad und fuhr gegen eine Garagenwand. Versuche eines Sanitäterteams, ihn wiederzubeleben, waren erfolglos.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 17-jährige Schweizer mit Wohnsitz in Lausanne die Kontrolle über seinen Roller verloren, als er in einer auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkten Strasse mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Bodenschwelle fuhr. Das Polizeiauto war dem kürzlich gestohlenen Zweirad mit eingeschaltetem Blaulicht in einer Entfernung von mehr als hundert Metern gefolgt.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt eröffnete eine Strafuntersuchung.

Vermummte randalieren am Abend

Wie die Kantonspolizei Waadt am späten Sonntagabend mitteilte, haben sich etwa 100 vermummte Jugendliche im Lausanner Stadtteil Prélaz versammelt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit dem Tod des 17-jährigen Rollerfahrers.

Laut der Kantonspolizei setzten die Jugendlichen mehrere Container in Brand, beschädigten einen Bus und richteten Feuerwerkskörper gegen Polizisten. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, um die Brände zu löschen.