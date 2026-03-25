Der Verdächtige wurde vor Ort festgenommen. Bild: dpa

Eine 18-jährige Frau wird in einem Regionalzug in Deutschland mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einer Messerattacke in einem Zug ist eine 18-Jährige in Deutschland schwer verletzt worden.

Die Polizei hat einen 21-jährigen Verdächtigen vor Ort festgenommen.

Das Opfer und der mutmassliche Täter sollen sich gekannt haben. Mehr anzeigen

Bei einem Messerangriff in einem Regionalzug in Deutschland ist eine 18 Jahre alte Frau in der Nähe der saarländischen Stadt Sulzbach schwer verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

Ein 21 Jahre alter Mann soll die junge Frau attackiert haben. Die Frau und der mutmassliche Täter kannten sich, wie der Sprecher sagte. Der Tatverdächtige sei noch vor Ort festgenommen worden.

Opfer und Verdächtiger kannten sich

Der Angriff sei gegen 15.45 Uhr geschehen. Sowohl die Frau als auch der Verdächtige haben laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit. Zuvor hatte die Bundespolizei nur von einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Regionalexpress berichtet. Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und auch dem genauen Hergang dauern laut Sprecher noch an.

Erst im Februar hatte es in einer Regionalbahn auf der Strecke zwischen Landstuhl und dem saarländischen Homburg eine tödliche Attacke auf einen Zugbegleiter gegeben. Der Angreifer hatte sein Opfer mit Faustschlägen gegen den Kopf so schwer verletzt, dass es wenige Tage später starb. Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt.