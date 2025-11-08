Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden. Kantonspolizei Zürich

Ein Fahrzeug ist bei einem Selbstunfall in Neerach gegen einen Findling geprallt. Alle vier Insassen wurden verletzt, zum Teil schwer.

Ein 18-jähriger Autolenker ist am Freitagabend in Neerach ZH von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen grossen Findling geprallt. Alle vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und ins Spital gebracht. Alle vier Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Auto entstand grosser Sachschaden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich fuhr der 18-Jährige kurz vor Mitternacht auf der Umfahrungsstrasse von Glattfelden in Richtung Neerach. In einer Rechtskurve auf der Höhe Einmündung der Stadlerstrasse, kam er aus noch ungeklärten Gründen über die Gegenfahrbahn und prallte dort heftig gegen einen Findling.

Für die Unfallaufnahme blieb die Umfahrungsstrasse mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

Im Einsatz standen zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, eine Ambulanz des Spitals Bülach mit Notarzt, ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, ein Rettungswagen des Spitals Limmattal sowie die Feuerwehren Dielsdorf und Banesto.