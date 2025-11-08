  1. Privatkunden
Selbstunfall in Neerach ZH 18-jähriger Lenker prallt mit Auto in Findling – vier Teenager verletzt

Oliver Kohlmaier

8.11.2025

Am Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden.
Kantonspolizei Zürich

Ein Fahrzeug ist bei einem Selbstunfall in Neerach gegen einen Findling geprallt. Alle vier Insassen wurden verletzt, zum Teil schwer. 

Redaktion blue News

08.11.2025, 18:03

08.11.2025, 18:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 18-jähriger Lenker ist am in Neerach ZH mit seinem Auto gegen einen Findling geprallt.
  • Alle vier Insassen, Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren, wurden zum Teil schwer verletzt und ins Spital gebracht. Am Auto entstand ein hoher Schaden.
  • Die Unfallursache ist bislang unklar und wird ermittelt.
Mehr anzeigen

Ein 18-jähriger Autolenker ist am Freitagabend in Neerach ZH von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen grossen Findling geprallt. Alle vier Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und ins Spital gebracht. Alle vier Insassen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt und mit Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Auto entstand grosser Sachschaden.

Nach Angaben der Kantonspolizei Zürich fuhr der 18-Jährige kurz vor Mitternacht auf der Umfahrungsstrasse von Glattfelden in Richtung Neerach. In einer Rechtskurve auf der Höhe Einmündung der Stadlerstrasse, kam er aus noch ungeklärten Gründen über die Gegenfahrbahn und prallte dort heftig gegen einen Findling. 

Für die Unfallaufnahme blieb die Umfahrungsstrasse mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang.

Im Einsatz standen zusammen mit der Kantonspolizei Zürich die Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, eine Ambulanz des Spitals Bülach mit Notarzt, ein Rettungswagen von Schutz & Rettung Zürich, ein Rettungswagen des Spitals Limmattal sowie die Feuerwehren Dielsdorf und Banesto.

