Ein 19-jähriger Schwede wurde am 1. Oktober von Zürich nach Schweden ausgeliefert haben. Der Mann soll Mitglied einer kriminellen Bande sein und von der Schweiz aus einen Mord geplant haben. (Symbolbild) Keystone

Ein 19-jähriger Schwede soll von Zürich aus Mordanschläge für einen Bandenkrieg in Schweden vorbereitet haben. Nun wurde er an sein Heimatland ausgeliefert.

Ein 19-jähriger Schwede ist vor wenigen Tagen von Zürich in sein Heimatland ausgeliefert worden. Er soll einer kriminellen Gruppierung angehören, die in Schweden in einen Bandenkrieg mit anderen Gruppierungen verwickelt ist.

Wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde der Beschuldigte am 1. Oktober an Schweden ausgeliefert. Ihm wird vorgeworfen, von der Schweiz aus Anstiftung zu Mord, strafbare Vorbereitungshandlungen zu Mord und weitere Delikte begangen zu haben. Die mutmasslichen Opfer leben nicht in der Schweiz.