20-Jähriger fällt mit Messer über Mutter und Kinder her – Polizei fahndet nach diesem Mann

Opfer in Lebensgefahr20-Jähriger fällt mit Messer über Mutter und Kinder her – Polizei fahndet nach diesem Mann
13.12.2025 - 14:08
In Bergkamen kam es zu einem Messerangriff auf eine Mutter und ihre vier Kinder. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem 20-jährigen Mann, der des versuchten Mordes verdächtigt wird.
Redaktion blue News
13.12.2025, 14:08
In Bergkamen in Nordrhein-Westfalen gab es einen schweren Angriff, bei dem eine Mutter und ihre vier Kinder mit einem Messer verletzt wurden. Die Polizei fahndet nach einem 20-jährigen Mann, der als Tatverdächtiger gilt. Der Vorfall wird von den Ermittlern als versuchter Mord eingestuft: Ein achtjähriges Kind schwebt in Lebensgefahr.
Der Angriff fand am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung an der Zentrumsstrasse statt. Der mutmassliche Täter, ein Bekannter der 26-jährigen Mutter, soll die Frau und ihre Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren mit einem Messer attackiert haben, so die «Berliner Zeitung».
Nach der Tat flüchtete der Verdächtige, dessen Identität der Polizei bekannt ist, in unbekannte Richtung. Die betroffenen Kinder sind drei Jungen im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie ein achtjähriges Mädchen.
Die Polizei hat eine Grossfahndung eingeleitet und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zwei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Der Mann wird als etwa 1,85 Meter gross und schlank beschrieben, mit einem Drei-Tage-Bart.
Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung, eine weisse Mütze und eine Brille. Die Ermittler warnen die Öffentlichkeit davor, den Mann direkt anzusprechen, und bitten darum, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort der Polizei zu melden.
Weitere Details zum Ablauf der Tat oder zum Gesundheitszustand der anderen Kinder wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht bekannt gegeben. «Bild» berichtet, eines der Kinder wie auch die Mutter würden um ihr Leben kämpfen. Die Ermittlungen sind im Gange.
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme
Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember.
Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten.
Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.
11.12.2025
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Washington, 08.12.2025: Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.
Dort werden am Sonntagabend Hollywoodstar Sylvester Stallone, die Rockband Kiss, die Sängerin Gloria Gaynor, der Country-Musiker George Strait und Musical-Schauspieler Michael Crawford für ihre künstlerischen Lebenswerke ausgezeichnet.
Bereits am Vortag verleiht ihnen Trump im Weissen Haus Medaillen. Da kündigt er bereits an, dass er als erster Präsident überhaupt bei der Verleihungsgala im Kennedy Center Gastgeber sein werde. Trump sagt, er moderiere auf Wunsch eines bestimmten Fernsehsenders. Am 23. Dezember wird die Gala vom US-Sender CBS ausgestrahlt.
09.12.2025
Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»
München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung.
Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie.
Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt.
Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.
07.12.2025
