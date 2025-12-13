  1. Privatkunden
Opfer in Lebensgefahr 20-Jähriger fällt mit Messer über Mutter und Kinder her – Polizei fahndet nach diesem Mann

ai-scrape

13.12.2025 - 14:08

Die deutsche Polizei fahndet nach diesem 20-Jährigen.
Die deutsche Polizei fahndet nach diesem 20-Jährigen.
Polizei Dortmund

In Bergkamen kam es zu einem Messerangriff auf eine Mutter und ihre vier Kinder. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem 20-jährigen Mann, der des versuchten Mordes verdächtigt wird.

Redaktion blue News

13.12.2025, 14:08

In Bergkamen in Nordrhein-Westfalen gab es einen schweren Angriff, bei dem eine Mutter und ihre vier Kinder mit einem Messer verletzt wurden. Die Polizei fahndet nach einem 20-jährigen Mann, der als Tatverdächtiger gilt. Der Vorfall wird von den Ermittlern als versuchter Mord eingestuft: Ein achtjähriges Kind schwebt in Lebensgefahr.

Der Angriff fand am frühen Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung an der Zentrumsstrasse statt. Der mutmassliche Täter, ein Bekannter der 26-jährigen Mutter, soll die Frau und ihre Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren mit einem Messer attackiert haben, so die «Berliner Zeitung».

Nach der Tat flüchtete der Verdächtige, dessen Identität der Polizei bekannt ist, in unbekannte Richtung. Die betroffenen Kinder sind drei Jungen im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie ein achtjähriges Mädchen.

Die Polizei hat eine Grossfahndung eingeleitet und im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zwei Fotos des Verdächtigen veröffentlicht. Der Mann wird als etwa 1,85 Meter gross und schlank beschrieben, mit einem Drei-Tage-Bart.

Zum Zeitpunkt der Tat trug er dunkle Kleidung, eine weisse Mütze und eine Brille. Die Ermittler warnen die Öffentlichkeit davor, den Mann direkt anzusprechen, und bitten darum, Hinweise zu seinem Aufenthaltsort der Polizei zu melden.

Weitere Details zum Ablauf der Tat oder zum Gesundheitszustand der anderen Kinder wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht bekannt gegeben. «Bild» berichtet, eines der Kinder wie auch die Mutter würden um ihr Leben kämpfen. Die Ermittlungen sind im Gange.

