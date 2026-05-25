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Vater und Kind verletzt Umstürzender Baum erschlägt 20-Jährigen am Schwarzsee FR

SDA

25.5.2026 - 23:20

Der Schwarzsee im Kanton Freiburg ist ein beliebter Wander-Ort. (Archivbild)
Der Schwarzsee im Kanton Freiburg ist ein beliebter Wander-Ort. (Archivbild)
Keystone

Ein 20-jähriger Wanderer ist am Montag am Schwarzsee im Kanton Freiburg von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Ein siebenjähriges Kind und dessen Vater wurden bei dem Unfall verletzt.

Keystone-SDA

25.05.2026, 23:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Schwarzsee im Kanton Freiburg ist ein 20-jähriger Wanderer von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden.
  • Ein siebenjähriges Kind und dessen Vater kamen verletzt ins Spital.
  • Die Polizei untersucht nun die genaue Ursache des Unglücks.
Mehr anzeigen

Ein Ausflug in die Natur endet in einer Tragödie: Am Schwarzsee stürzt plötzlich ein Baum auf eine Wandergruppe und reisst einen jungen Mann in den Tod. Während Rettungskräfte um Verletzte kämpfen, steht eine Familie unter Schock.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Baum war auf eine Gruppe von Wanderern gestürzt.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche erlag der 20-jährige Mann aus dem Kanton Bern noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die beiden Verletzten, ein 7-jähriges Kind und dessen 42-jähriger Vater aus dem Kanton Freiburg, wurden in ein Spital gebracht. Im Einsatz standen eine Ambulanz und ein Helikopter der Rega.

Ein Careteam wurde zur Betreuung der Familie des Opfers und weiterer anwesender Personen aufgeboten. Der Zugangsweg zum Wasserfall wurde aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Zur Klärung der genauen Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet.

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