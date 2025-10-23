  1. Privatkunden
Schiffbruch mit Schafen 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Christian Thumshirn

23.10.2025

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Schiffbruch mit Schafen – 2000 Tiere schwimmen um ihr Leben – Fischer starten Rettungsaktion

Ein Meer voller Schafe: Im Golf von Aden kentert ein Frachter mit Tausenden Tieren an Bord. Die Szenen sind surreal – und erschütternd zugleich. Fischer versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.

23.10.2025

Ein Meer voller Schafe: Im Golf von Aden kentert ein Frachter mit Tausenden Tieren an Bord. Die Szenen sind surreal – und erschütternd zugleich. Fischer versuchen, so viele Leben wie möglich zu retten.

Christian Thumshirn

23.10.2025, 16:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Tiertransporter mit rund 2000 Schafen kippt vor der Küste Jemens und sinkt im Golf von Aden.
  • Zahlreiche Tiere werden ins Meer gespült – Fischer aus der Region eilen mit ihren Booten zur Hilfe.
  • Nur ein Teil der Tiere überlebt, doch dank des schnellen Eingreifens können viele vor dem Ertrinken bewahrt werden.
Mehr anzeigen

Schafe im Meer – kaum zu glauben, aber genau das ist im Golf von Aden passiert. Ein Tiertransporter mit rund 2000 Schafen kentert, und plötzlich schwimmen die Tiere um ihr Leben.

Fischer werden zu Lebensrettern

Im Video siehst du, wie Einheimische zur Rettung eilen – und erfährst, was über das Schiffsdrama bislang bekannt ist.

