21-jähriger Beifahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Gossau SG

In Gossau SG ist in der Nacht auf Samstag auf der Autobahn A1 ein 21-jähriger Beifahrer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Bei zwei Folgeunfällen kam es zu Verletzten und Totalschaden an den drei beteiligten Autos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Autobahn A1 kam es bei Gossau zu einem schweren Unfall, in den drei Autos involviert waren.

Die drei Autolenker wurden mit teils leichten bis schweren Verletzungen durch die Rettung ins Spital gebracht.

Ein 21-jähriger Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Mehr anzeigen

Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto und mit seinem 21-jährigen Beifahrer kurz nach Mitternacht über den Autobahnzubringer Gossau in Fahrtrichtung St. Gallen auf die Autobahn A1, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte.

Aus derzeit unbekannten Gründen verlor der 22-Jährige auf dem Beschleunigungsstreifen die Kontrolle über sein Auto, überquerte laut Mitteilung beide Fahrspuren und kollidierte frontal mit der Mittelleitplanke. Durch die Wucht der Kollision habe sich das Auto gedreht und sei mutmasslich auf dem Überholstreifen zum Stillstand gekommen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein korrekt fahrender 80-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen und kollidierte frontal gegen das stehende Auto des 22-Jährigen, wie es weiter hiess. Durch den Zusammenprall habe sich das Auto des 22-Jährigen abermals gedreht und die komplette Fahrbahn überquert, bis es schliesslich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand gekommen sei. Das Auto des 80-Jährigen sei nach der Kollision auf dem Überholstreifen zum Stillstand gekommen.

Drittes Auto kollidiert mit Unfallverursacher

Hinter dem 80-Jährigen fuhr laut Polizeiangaben ein 36-jähriger Autofahrer ebenfalls korrekt auf der Autobahn in Richtung St. Gallen. Aufgrund der vorangegangenen Unfälle kollidierte mutmasslich der 36-Jährige mit seinem Auto trotz Bremsmanöver mit demjenigen des 80-Jährigen und wurde nach rechts abgewiesen, sodass sein Auto eine erneute Kollision mit dem Auto des 22-Jährigen erlitt, wie die Polizei schrieb.

Der 21-jährige Schweizer Beifahrer, der im Kanton St. Gallen wohnhaft war, sei trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen der ausgerückten Rettungskräfte vor Ort verstorben. Die drei Autofahrer wurden mit teils leichten bis schweren Verletzungen durch die Rettung ins Spital gebracht. Die Autobahn A1 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Im Einsatz stand die Kantonspolizei St. Gallen, die Strassenrettung der zuständigen Feuerwehr, medizinisches Fachpersonal sowie die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.