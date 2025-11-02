Ein junger Mann hat in Trimmis betrunken und durch das Handy abgelenkt mehrere Zaunpfosten umgefahren. Kantonspolizei Graubünden

Betrunken und mit Blick aufs Handy: Ein 21-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Trimmis GR einen Selbstunfall verursacht. Seinen Führerausweis war er sofort los.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein betrunkener und durch sein Handy abgelenkter Mann hat in Trimmis einen Selbstunfall verursacht.

Die Kantonspolizei Graubünden nahm ihm seinen Führerausweis sofort ab.

Der 21-jährige Lenker fuhr mehrere Zaunpfosten um und kam mit stark beschädigter Front zum Stillstand. Mehr anzeigen

Am frühen Sonntagmorgen ist es in Trimmis GR zu einem Selbstunfall gekommen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Die Ermittlungen ergaben demnach, dass der Fahrzeuglenker sowohl fahrunfähig, als auch abgelenkt war.

Der 21-Jährige fuhr der Mitteilung zufolge um 5 Uhr auf der Deutschen Strasse H3 von Zizers in Richtung Trimmis. Nach der Hagrüfi verliess er die Fahrbahn nach links, fuhr mehrere Zaunpfosten um und kam mit stark beschädigter Front zum Stillstand.

Die Kantonspolizei Graubünden führte beim Lenker eine beweissichere Atemalkoholprobe durch, die positiv ausfiel. Dabei sei festgestellt worden, dass der Mann durch das Erhalten einer Nachricht auf seinem Mobiltelefon abgelenkt war.

Der Führerausweis wurde ihm auf der Stelle abgenommen.