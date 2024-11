22 Personen stecken auf Achterbahn fest

Ziemlich wilder Ritt im Europa-Park: blue News testet die neue Rekord-Achterbahn «Voltron Nevera»

Am kommenden Freitag geht die neue Achterbahn «Voltron Nevera» im Europa-Park an den Start. blue News hat die Bahn für euch vorab getestet. Was die Bahn kann, erfährst du im Video.

24.04.2024