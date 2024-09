Die 23-Jährige geriet mit ihrem Auto in Speicher AR auf das Trassee der Appenzeller Bahnen. Keystone

Eine 23-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen mit dem Auto in Speicher AR auf das Bahngleis der Appenzeller Bahnen geraten. Die zuerst verschwundene Lenkerin wurde so aggressiv, dass die Polizei sie in Gewahrsam nahm.

SDA

Zunächst war die Lenkerin mit einem 28-jährigen Begleiter gegen 3 Uhr früh über den linken Fahrbahnrand hinausgefahren, wie die Kantonspolizei Appenzell-Ausserrhoden mitteilte. Anschliessend geriet sie auf das Bahngleis. Im Versuch freizukommen, schleuderten die durchdrehenden Reifen Schotter weg, was ein parkiertes Auto beschädigte.

Am Unfallort fand die Polizeipatrouille den Angaben zufolge nur eine unbeteiligte Auskunftsperson vor. In einer Fahndung fanden die Ordnungshüter die beiden Unfallverursacher wenig später. Beide waren fahrunfähig.

Aggressiv und renitent

Ermittlungen vor Ort wiesen nach, dass die 23-Jährige am Steuer gesessen hatte. Während der Unfallaufnahme verhielt sie sich derart aggressiv und renitent, dass die Polizei sie in Gewahrsam nahm. Sie wurde verzeigt und ihr polnischer Fahrausweis wurde ihr aberkannt.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Das Bahntrassee blieb unbeschädigt. Bis das Auto von den Schienen geborgen war, musste für den ersten Zug ein Bahnersatz einspringen.

