Bei einem Cayoning-Unfall zwischen oberen und unteren Segnas-Boden starb am Freitag ein 28-Jähriger. Symbolbild: Keystone

Ein 28-Jähriger ist am Freitagmorgen beim Canyoning oberhalb von Flims GR ums Leben gekommen. Er blieb beim Abseilen in einem Felsspalt hängen. Mit dem Oberkörper nach unten im Seil hängend, drückte ihn ein Wasserfall an die Felswand und unter Wasser.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 28-Jähriger ist am Freitagmorgen beim Canyoning oberhalb von Flims GR ums Leben gekommen.

Er blieb beim Abseilen in einem Felsspalt hängen.

Er verstarb nach unten am Seil hängend in einem Wasserfall. Mehr anzeigen

Seine Begleiter versuchten ihn hochzuziehen, was aber misslang. Der Ootdoor-Sportler starb noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Er war mit einer Gruppe im Gebiet Tschenghel dil Gori zwischen dem oberen und unteren Segnas-Boden auf einer Höhe von 2250 Metern über Meer unterwegs.

Nach Polizeiangaben gestaltete sich die Bergung des Opfers schwierig. Neben der Polizei standen Canyoning-Fachleute der Alpinen Rettung Schweiz, Bergretter aus Flims, ein Team der Rettungsflugwacht, eines von Swiss Helicopter, das kantonale Care Team und die Feuerwehr Flims im Einsatz. Die Alpinpolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlungen auf.

sda