Junge Britin liegt tot auf Superyacht von deutschem Milliardär

An Bord einer extravaganten Superyacht ist eine britische Staatsbürgerin tot aufgefunden worden. Die Leiche der Frau wurde am Sonntagabend entdeckt, während das Schiff im Hafen von Palma de Mallorca vor Anker lag.
Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, handelt es sich bei der 29-jährigen um ein Crewmitglied. Demnach alarmierten ihre besorgten Kolleg*innen die Behörden, nachdem die Frau nicht auf Anrufe und Nachrichten reagiert hatte.
Rettungskräfte fanden die Britin schliesslich leblos in einer der Kabinen des Schiffes. Ermittler der Guardia Civil versuchen nun, die Hintergründe des Todesfalles zu klären. Gewalteinwirkung konnte nicht festgestellt werden, auch die restliche Besatzung wurde befragt. Eine Autopsie soll nun die Todesursache feststellen.
Die verstorbene Britin soll sich als Teil der Besatzung um die Instandhaltung der Yacht gekümmert haben.
Bei dem Schiff handelt es sich um die umgerechnet rund 28 Millionen Franken teure Superyacht «Lind», die dem deutschen Chemie-Erben und Milliardär Peter Alexander Wacker gehört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte gegenüber «Bild»: «Die spanischen Behörden ermitteln jetzt in diesem furchtbaren Unglücksfall. Wir sind erschüttert und betroffen.»
Die Superyacht fährt unter der Flagge der Kaimaninseln und ist über 50 Meter lang. Dabei erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von etwas mehr als 15 Knoten und bietet Platz für bis zu zehn Gäste sowie 13 Besatzungsmitglieder.
Die «Lind» ist unter anderem mit Open-Air-Kino, einem Whirlpool, einem Fitnessstudio sowie mit aufblasbaren Trampolinen ausgestattet. Wer das Schiff chartern will, muss in der Hauptsaison umgerechnet rund 310'000 Franken pro Woche hinblättern.