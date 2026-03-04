Junge Britin liegt tot auf Superyacht von deutschem Milliardär

Die leblose Frau wurde an Bord einer Luxusyacht im Hafen von Palma de Mallorca gefunden. IMAGO/Pond5 Images (Archivbild)

Mysteriöser Todesfall in Palma de Mallorca: Auf der Superyacht «Lind» wurde eine 29-jährige Britin leblos aufgefunden. Eine Autopsie soll nun Klarheit über die Todesursache bringen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Superyacht «Lind» ist eine britische Staatsbürgerin tot aufgefunden worden. Das Schiff lag im Hafen von Palma de Mallorca vor Anker.

Die 29-jährige Frau war Teil der Besatzung. Kolleg*innen machten sich Sorgen, nachdem sie nicht auf Anrufe und Nachrichten reagierte.

Warum die Frau verstarb, konnte zunächst nicht ermittelt werden. Eine Autopsie soll nun Aufschluss über die Todesursache geben. Mehr anzeigen

An Bord einer extravaganten Superyacht ist eine britische Staatsbürgerin tot aufgefunden worden. Die Leiche der Frau wurde am Sonntagabend entdeckt, während das Schiff im Hafen von Palma de Mallorca vor Anker lag.

Wie unter anderem die «Daily Mail» berichtet, handelt es sich bei der 29-jährigen um ein Crewmitglied. Demnach alarmierten ihre besorgten Kolleg*innen die Behörden, nachdem die Frau nicht auf Anrufe und Nachrichten reagiert hatte.

Rettungskräfte fanden die Britin schliesslich leblos in einer der Kabinen des Schiffes. Ermittler der Guardia Civil versuchen nun, die Hintergründe des Todesfalles zu klären. Gewalteinwirkung konnte nicht festgestellt werden, auch die restliche Besatzung wurde befragt. Eine Autopsie soll nun die Todesursache feststellen.

«Wir sind erschüttert und betroffen»

Die verstorbene Britin soll sich als Teil der Besatzung um die Instandhaltung der Yacht gekümmert haben.

Bei dem Schiff handelt es sich um die umgerechnet rund 28 Millionen Franken teure Superyacht «Lind», die dem deutschen Chemie-Erben und Milliardär Peter Alexander Wacker gehört. Ein Sprecher des Unternehmens sagte gegenüber «Bild»: «Die spanischen Behörden ermitteln jetzt in diesem furchtbaren Unglücksfall. Wir sind erschüttert und betroffen.»

Die Superyacht fährt unter der Flagge der Kaimaninseln und ist über 50 Meter lang. Dabei erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von etwas mehr als 15 Knoten und bietet Platz für bis zu zehn Gäste sowie 13 Besatzungsmitglieder.

Die «Lind» ist unter anderem mit Open-Air-Kino, einem Whirlpool, einem Fitnessstudio sowie mit aufblasbaren Trampolinen ausgestattet. Wer das Schiff chartern will, muss in der Hauptsaison umgerechnet rund 310'000 Franken pro Woche hinblättern.